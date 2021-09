Stasera 15 settembre va in onda Il Commissario Montalbano su Rai1 al posto di Pretty Woman. Il cambio di programmazione è stato annunciato sui social dalla rete ammiraglia, che ha preferito giocarsi (per l’ennesima volta) la carta del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri contro la concorrenza Mediaset.

Montalbano aveva già iniziato il suo consueto ciclo di repliche lunedì 13 settembre, sfidando il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale5. Non sono mancate, però, proteste da parte del pubblico, che ha lamentato la scelta della rete ammiraglia di schierare di nuovo il Commissario Montalbano nella prima serata, a discapito del film con Richard Gere e Julia Roberts; seppur replicato anch’esso fino allo svenimento, alcuni gli spettatori avrebbero gradito rivederlo.

Diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola, Il sorriso di Angelica è un episodio cruciale per la vita del commissario. In preda alla paura della vecchiaia, Salvo si lascia andare alla passione per una giovane e avvenente donna che gli ricorda l‘Angelica descritta da Ludovico Ariosto. Allo stesso tempo, il commissario sospetta un tradimento da parte della fidanzata storica Livia, che lo rende furioso come il protagonista ariostesco.

L’episodio inizia con un nuovo caso per Montalbano: alcuni ladri hanno svaligiato la casa a mare e il villino dei coniugi Carlo e Caterina Peritore. Prima di rubare tutto, la coppia era stata addormentata con del gas, che ha permesso ai criminali di agire indisturbati. Salvo intuisce che i ladri dovevano conoscere molto bene le loro vittime e, grazie al suo intuito, riesce facilmente a collegare a questo un altro furto subito giorni addietro, nelle medesime modalità, dai coniugi Lojacono. A quanto pare, i due casi sono collegati tra loro, e le vittime fanno parte di una stretta cerchia di amici che li rende tutti potenziali vittime. In ogni caso, i ladri sono ben organizzati; le rapine continuano e il capo della banda lancia una vera e propria sfida al commissario.

La prossima vittima è Angelica Cosulich, una dirigente dalla banca locale, che fin da subito attrae Montalbano – e l’interesse è reciproco. La giovane gli ricorda la sua futile infatuazione per Angelica, la protagonista dell’opera di Ariosto, Orlando Furioso. Il commissario entra in crisi, incrementata dall’atroce sospetto di un tradimento della sua Livia.

Il Commissario e i suoi colleghi stilano una lista di possibili future vittime, mentre la cerchia di possibili colpevoli si restringe, e i sospetti si concentrano intorno ad alcuni amici appartenenti a questa élite di gente facoltosa. Nel frattempo viene rinvenuto il cadavere dello strozzino Pierrera, morto suicida, e la sua uccisione si rivela collegata agli altri fatti. In questo caso tortuoso, la figura di Angelica sarà fondamentale per le indagini.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1 è per stasera alle 21:25.