Il poster di Grey’s Anatomy 18, mai come stavolta, è corale e nostalgico: dopo anni di locandine che ritraevano la sola Ellen Pompeo sullo skyline di Seattle, ora al suo fianco appaiono anche James Pickens Jr. e Chandra Wilson, che si dividono lo spazio con la protagonista.

Il poster di Grey’s Anatomy 18 per la prima volta dalla stagione 12 – con un’eccezione per la 14 – punta non solo sulla sempiterna Meredith Grey, ma anche sui suoi colleghi storici Richard Webber e Miranda Bailey, entrambi, in momenti diversi, primari dell’ospedale. Chiaramente si tratta di un omaggio ai pochi membri del cast originale rimasti nel medical drama per 18 stagioni, quasi due decenni di televisione: Grey’s Anatomy è oggi la serie tv di prima serata di genere medico più longeva di tutti i tempi e gli unici tre interpreti del cast originale campeggiano su questa locandina che inneggia tanto al passato quanto al futuro.

La logline del poster di Grey’s Anatomy 18 è infatti un invito alla rinascita, dopo una stagione tutta incentrata sul dramma della pandemia da Covid-19: “Un nuovo domani. Oggi” è lo slogan che accompagna le immagini degli unici interpreti presenti sin dal primo episodio della prima stagione. Resta da capire quanto durerà questo domani, visto che la stagione 18 potrebbe essere l’ultima.

Il poster di Grey’s Anatomy 18 sembra alimentare la sensazione di una fine imminente, seppure in un contesto di speranza ritrovata: la celebrazione degli unici “superstiti” del cast, che ha subìto tante ed inevitabili defezioni in quasi vent’anni di programmazione, potrebbe essere un modo per accennare alla potenziale conclusione della saga dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Già lo scorso anno Ellen Pompeo aveva prospettato un possibile addio con la stagione 17, tanto che la showrunner Krista Vernoff aveva raccontato di aver scritto un finale di stagione che potesse fungere anche da chiusura della serie. Poi ABC ha deciso di rinnovare Grey’s Anatomy e addirittura di sviluppare un altro spin-off dopo Private Practice e Station 19, ma l’orizzonte della serie madre resta comunque quello di una fine imminente e i tanti ritorni annunciati per la nuova stagione sembrano avallare quest’idea.

Ecco il poster di Grey’s Anatomy 18 che potrebbe aprire l’ultima stagione dello storico show di Shonda Rhimes, al via il 30 settembre su ABC negli Stati Uniti e in arrivo in autunno in Italia su Fox.