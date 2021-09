Non vi è tanto comodo recuperare ogni volta il Green Pass per mostrarlo a chi di dovere? Deve averlo capito anche l’ideatore dell’app Green Pass Widget, che, come suggerisce il nome stesso del servizio, consente di recuperare subito la propria certificazione verde per poterla esibire in un attimo, senza inutili perdite di tempo. L’obiettivo è quello di creare un widget da posizionare a piacere in qualsiasi schermata del dispositivo, da cui poi aprire in automatico il Green Pass senza dover passare da alcuna applicazione.

Green Pass Widget consente anche di offuscare la certificazione verde quando non occorre mostrarla e di impostare al massimo la luminosità del display con un semplice tap per semplificare la lettura della stessa. Ci teniamo anche a precisare che Green Pass Widget non lede affatto la privacy dell’utente (a scanso di possibili equivoci, non ve l’avremmo mai consigliata altrimenti), in quanto non trasferisce i dati relativi alla certificazione verde dell’utente, risultando molto utile per le persone più avanti con gli anni o comunque poco avvezze alla tecnologia. Si precisa, infine, che l’app Green Pass Widget non genera certificazioni verdi, ma permette di effettuare l’upload della propria certificazione verde europea ufficiale (non solo la propria in realtà, pure quelle dei famigliari, se lo si desidera).

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store (senza pubblicità), con acquisto in-app di 0,99 euro per poter sbloccare le funzioni aggiuntive (offuscamento del widget ed incremento automatico della luminosità con un tap). Green Pass Widget richiede le autorizzazione per accedere alla fotocamera, alle foto, ai content multimediali ed ai file. L’installazione è consentita sugli smartphone con Android 6.0 e versioni successive. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.