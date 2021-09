Comincia Lo Show dei Modà è il nuovo singolo della band guidata da Kekko Silvestre che arriverà in radio venerdì 17 settembre. La canzone inedita è stata presentata in anteprima domenica scorsa sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards e arriva due anni dopo il rilascio del disco Testa O Croce.

Comincia Lo Show dei Modà è il primo estratto dal nuovo album di inediti del gruppo, del quale al momento non si hanno ulteriori dettagli. Kekko Silvestre ne parla come di un brano che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock, in perfetto stile Modà e senza snaturare ciò che da sempre contraddistingue la musica del gruppo.

“Comincia lo show apre la strada al nostro nuovo progetto discografico. È, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue il nostro DNA da sempre”, le parole del cantante a proposito del nuovo brano.

La band composta da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) è pronta a tornare in radio e lo fa con un brano che apre la strada a nuovi inediti contenuti in prossimo progetto discografico.

A proposito del testo, scritto dallo stesso Kekko, racconta: “Facciamo musica pop, musica capace di attraversare tutte le generazioni, arrivare a molti ed è per questo che cerchiamo nei testi anche di dare, dove possibile, messaggi anche sociali”.

Il tour, inizialmente in programma per il 2020 e rimandato al 2021, è posticipato al 2022 secondo questo calendario:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)