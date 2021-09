Ciak de L’Amica Geniale 3 di nuovo in Versilia per la gioia dei fan. Chi ha seguito le prime anticipazioni del terzo capitolo della serie internazionale di Rai1 e HBO sa bene che in queste settimane, dopo una parentesi campana, cast e crew sono tornati in Toscana e questa volta proprio sul litorale in Versilia. In questi giorni caldi, si stanno mettendo insieme le riprese delle famose vacanze che Elena deciderà di fare insieme alla famiglia con tutto quello che questo significherà per la sua vita.

Proprio oggi pomeriggio sono state pubblicate una serie di foto che mostrano le comparse e il cast proprio a Bagno Raffaella rimesso in piedi e riportando indietro tutti ai mitici anni ’70.

Sulla pagina Facebook della Toscana Film Commission si legge:

Il #set set de L’amica geniale – My Brilliant Friend si è trasferito al mare, a #Viareggio, al Bagno Raffaella, fedelmente e totalmente ricostruito come uno stabilimento balneare anni settanta della Versilia: ombrelloni e sdraio in stile con tantissime comparse con zoccoli e costumi dell’epoca e c’è pure il bar con telefono a gettoni e jukebox!

Dalle ultime novità sembra che queste siano ormai le ultime settimane di riprese per L’Amica Geniale 3 e che, quindi, molto probabilmente, la serie andrà in onda su Rai1 già in inverno, magari dopo il Festival di Sanremo 2022, quindi nei mesi di febbraio e marzo, per la gioia di di chi attende i nuovi episodi ormai da due anni.

In Storia di Chi Fugge, rivedremo ancora una volta Margherita Mazzucco e Gaia Girace nel ruolo delle protagoniste, visto che non passeranno il testimone a due attrici più grandi come si era pensato e si era rivelato alla fine del secondo capitolo. Il resto lo scopriremo solo con la messa in onda a meno che non siate già andati a sbirciare e leggere la quadrilogia di Elena Ferrante.