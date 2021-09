Bebo de Lo Stato Sociale al Sarnella Party, l’evento a supporto della campagna Acqua Sarnella che sostiene la bonifica del fiume Sarno. Le principali fonti di inquinamento sono quello industriale e quello domestico.

Incide in modo significativo il polo conciario di Solofra, uno dei 4 maggiori distretti italiani per la lavorazione delle pelli, ma si contano oltre 100 industrie per la lavorazione del pomodoto e fabbriche di mobili, vernici, ceramica ed industrie farmaceutiche.



Gli sversamenti abusivi delle industrie hanno contribuito a rendere il fiume Sarno un ricettacolo di metalli pesanti, tra cui spicca la presenza del Cromo, presente in concentrazioni fino a 30 volte maggiori a quelle del limite di legge, secondo le rilevazioni ARPAC prepandemiche.

Molti dei 39 comuni del bacino del Sarno, inoltre, non dispongono di un sistema di collettamento fognario adeguato.

Sarnella Party raccoglie fondi a sostegno dell’ambizioso progetto di marketing etico che vuole supportare attivamente tutte le associazioni di volontari impegnate nella lotta per il disinquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. La campagna intende inoltre sensibilizzare le istituzioni locali e nazionali ed invitarle a prendere provvedimenti.

Bebo de Lo Stato Sociale al Sarnella Party sarà l’ospite d’eccezione, atteso per esibirsi nell’evento di sabato 18 settembre al Cinquanta – Spirito Italiano di Pagani (SA). Opening act: A smile from Godzilla; closing act: Diossina & Percolato djset.

Durante la serata verranno raccolti fondi in sostegno della campagna Acqua Sarnella anche attraverso i cocktail realizzati appositamente dai bartenders, a base di gin “PhD” dell’azienda locale Picogrammo, una piccola realtà locale che sorge sulle sponde del fiume Sarno. Nel 2021 il brand è stato premiato al New York International Spirits Competition come miglior gin dell’anno.

La campagna provocatoria

La campagna provocatoria è stata realizzata da 4 esperti nell’ambito della comunicazione, che hanno prestato la propria opera a titolo gratuito: sono Gianluca Sales, Aldo Padovano, Fabrizio Pozza e Gaetano Del Mauro.

Con il loro progetto intendono sostenere le associazioni del bacino idrografico del fiume Sarno nella lotta per il disinquinamento del fiume e la riqualificazione dei territori bagnati da esso.

Ad oggi hanno sostenuto la campagna associazioni come Controcorrente di Nocera Inferiore, Scafati Arancione di Scafati, Viva Palma di Palma Campania, Fronte Civile – Stay Angri di Angri, Orma Verde di Sarno, Aquamunda di Nocera Inferiore e tante altre realtà associative, comitati o semplici cittadini residenti nei territori bagnati dal fiume Sarno.