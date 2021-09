Alicia e Tatiana ne La Casa di Carta sono la stessa persona? Se lo sono chiesto in tanti, sin dalla prima apparizione di entrambe nella terza stagione della serie, la prima targata Netflix sia nella produzione che nella distribuzione. I due personaggi sono interpretati rispettivamente da Najwa Nimri e Diana Gomez: la prima è nota ai più per essere stata la Zulema di Vis a Vis, sia nella serie originale che nello spin-off L’Oasi, mentre la seconda è protagonista di Valeria, che conta due stagioni su Netflix.

Nonostante due diverse interpreti in molti hanno pensato che Alicia e Tatiana ne La Casa di Carta possano essere la stessa persona, vista la blanda somiglianza tra le due attrici e il fatto che i due personaggi appaiano in momenti storici diversi: Tatiana è la moglie di Berlino nei flashback che precedono le due rapine del Professore e della sua banda, mentre la Sierra è l’ispettrice di polizia incaricata di negoziare con i rapinatori nel colpo alla Banca di Spagna. La teoria di alcuni spettatori è che le due siano la stessa persona, semplicemente con diversi anni di differenza.

A smontare però quest’ipotesi sulle misteriose identità di Alicia e Tatiana ne La Casa di Carta è stata una delle interpreti della serie: Najwa Nimri, sempre molto attiva sui social, ha risposto proprio a questa domanda tra le sue Instagram Stories, fugando ogni dubbio e rimandando alla seconda parte della quinta stagione per una comprensione definitiva: “Per le persone che credono che io e Tatiana siamo la stessa persona – suppongo che lei sia più giovane e io più grande – non siamo la stessa persona. Capirete tutto nell’ultima stagione in uscita a dicembre“.

Sicuramente Alicia e Tatiana ne La Casa di Carta 5 avranno un ruolo di primo piano: Tatiana è già apparsa nel colpo organizzato da Berlino a Copenaghen, insieme al figlio, mentre la Sierra ha partorito nel bunker del Professore e ora si appresta a colpirlo nel suo momento di maggior sofferenza, dopo la morte di uno dei membri principali della banda. L’ultima parte de La Casa di Carta 5, coi restanti 5 episodi, esce il 3 dicembre su Netflix.