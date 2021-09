Crolla il prezzo su Amazon per le AirPods 2, auricolari wireless targate Apple che possono essere acquistate con uno sconto davvero interessante che potrà far capitolare moltissimi utenti. Non parliamo delle AirPods di ultimissima generazione, si tratta infatti del modello con custodia di ricarica tramite cavo, ma non manca di certo la qualità del prodotto.

Tutto sul prezzo degli AirPods 2 su Amazon il 15 settembre

Si torna a parlare di questo prodotto, dunque, dopo l’ultimo report di fine luglio. Pur non essendo auricolari recentissimi, questi AirPods 2 adempiono alla perfezione il loro compito, quindi può essere assolutamente una grande opportunità poterli acquistare al prezzo che quest’oggi propone Amazon. Nel dettaglio si parla di uno sconto del 30% rispetto al costo precedente, il che vi garantirà un risparmio di 54,04 euro con il prezzo finale di 124,98 euro.

Questi AirPods 2 appartengono al servizio Prime di Amazon, ciò significa non solo che non ci sono spese di spedizione, ma che può arrivare a casa vostra nel giro di poco tempo. Chi non è abbonato a Prime può sempre usufruire della prova gratuita di trenta giorni che vi permetterà di sfruttare gli stessi vantaggi appena menzionati. La disponibilità del prodotto è immediata, anche se potrebbero esserci dei ritardi in più per la spedizione, si parla anche di tre giorni prima che possa arrivare nelle vostre case.

Vediamo ora quali sono le caratteristiche principali di questi AirPods targati Apple. Con la cifra di 124,98 euro avrete tra le mani auricolari taglia unica che saranno però alquanto comodi da indossare tutto il giorno. Si accendono in maniera automatica e si collegano all’istante al dispositivo utilizzato per la riproduzione musicale o per una semplice chiamata.

Può inoltre esserci l’attivazione di Siri pronunciando semplicemente “Hey Siri”, sarà poi l’assistente vocale ad attivare le funzioni che prediligerete. La connessione istantanea avviene anche da un dispositivo all’altro e con la custodia di ricarica sono consentite oltre 24 ore di autonomia. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno dell’offerta odierna di Amazon per questi AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo.