Si chiamerà Dear John e sarà un concerto per John Lennon in streaming con la partecipazione di tantissimi ospiti. L’iniziativa ricorderà l’immenso patrimonio artistico lasciato dall’ex Beatles ma servirà anche a raccogliere fondi per l’associazione War Child.

Il concerto per John Lennon in streaming

Dear John segue la pubblicazione della raccolta omonima, uscita nel giugno 2021, con tante star impegnate a reinterpretare i grandi classici di John Lennon. Gli stessi ospiti dell’album tributo saranno presenti al concerto per John Lennon in streaming. L’evento si terrà il 9 ottobre 2021 e sarà presentato dal conduttore della BBC Bob Harris. Gli ospiti eseguiranno anche i classici dei Beatles e lasceranno i loro messaggi di pace e amore.

Dear John è stato organizzato da Sepp Osley, frontman dei Blurred Vision insieme a Mollie Marrott. Tra gli ospiti ci sono personalità dal mondo della musica e dello spettacolo, come l’ex batterista dei Guns N’ Roses Matt Sorum, il cantautore Jack Savoretti, la stilista Pam Hogg, l’attore Mark Williams (Arthur Weasley in Harry Potter), l’attrice Laura Evans, il cantautore Scott Matthews e tantissimi altri.

I musicisti dei Blurred Vision saranno la band di supporto di tutte le esibizioni. Con questa nuova edizione il concerto tributo a John Lennon per War Child arriva al terzo appuntamento. La data scelta, inevitabilmente, è quella in cui l’ex Beatles avrebbe compiuto 81 anni.

Come guardare Dear John

Come già detto, Dear John andrà in onda il 9 ottobre 2021 alle ore 21 secondo il fuso orario dell’Europa Centrale. Per partecipare è possibile acquistare il biglietto sul sito blurredvision.veeps.com e cliccare su “events”. Si verrà indirizzati all’acquisto del ticket disponibile al prezzo di 5 sterline.

La piattaforma mette a disposizione il re-watch fino all’1 del mattino dell’11 ottobre. I biglietti per il concerto per John Lennon in streaming sono già disponibili e resteranno validi anche per il re-watch.