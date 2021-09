Offerta interessante questa mattina per l’iPhone 12 da 64GB di memoria interna e di colore nero, modello che può essere acquistato ad un prezzo super conveniente, seppur i tempi di spedizione risultano essere più lunghi del solito. Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda la presentazione dei nuovi iPhone 13, c’è attesa nello scoprire come saranno questi nuovi top di gamma che, con molta probabilità, si ritroveranno ad un prezzo alquanto elevato.

I dettagli sull’offerta Amazon per iPhone 12 prima dell’uscita dell’iPhone 13

Parentesi doverosa, dunque, dopo quella relativa a MediaWorld di alcuni giorni fa. Può essere quindi assolutamente conveniente acquistare questo iPhone 12 da 64GB di memoria interna in questi giorni, visto come il suo prezzo stia calando vertiginosamente. Vediamo allora più nel dettaglio cosa ci propone quest’oggi Amazon a riguardo.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Il dispositivo in questione è un modello nuovo che ha subito uno sconto del 18% rispetto al costo iniziale, il che permette un risparmio di ben 170 euro che fa senza dubbio la differenza. Il prezzo finale di questo iPhone 12 nero da 64GB risulta essere di 769 euro ed ovviamente non ci sono costi aggiuntivi riguardanti la spedizione per chi è abbonato a Prime. Chi non si ritrova ad essere iscritto a questo servizio proposto da Amazon, può sempre usufruire della prova gratuita di trenta giorni ed avere i medesimi vantaggi.

Come accennato in precedenza ci sono tempi un po’ più lunghi per la spedizione, si parla di quasi un mese, ma probabilmente ciò è dovuto a scorte limitate del prodotto. Non è detto però che bisogna effettivamente attendere tutto questo tempo, Amazon a volte ci ha notevolmente sorpreso da questo punto di vista. La proposta è sicuramente una delle più allettanti che riguardano l’iPhone 12, sta poi a voi decidere o meno se poter aspettare un po’ più del previsto.

Ritornando invece alle specifiche tecniche di questo top di gamma ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield, il più duro presente in circolazione. Non manca poi il 5G ed il potente processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone.

Attenzione anche al comparto fotografico di tutto rispetto grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision, mentre la fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.