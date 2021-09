Si è tenuta questa mattina a Milano la conferenza stampa di X Factor 2021. La nuova edizione vede un cambio sostanziale al vertice: via Alessandro Cattelan (che lascia Sky per Rai1), arriva Ludovico Tersigni.

Presente il presentatore e i giudici di X Factor 2021: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. L’abolizione delle categorie è confermata: non vedremo i tradizionali quattro gruppi suddivisi per età, formazione (solisti e gruppi) e genere. I 12 finalisti saranno scelti esclusivamente in base alla proposta musicale; una sola regola fissa: ogni giudice dovrà scegliere 3 concorrenti di cui almeno un solista e almeno una band.

Il claim dell’edizione punta all’inclusività con “Come as you are”; il primo appuntamento è quello di giovedì 16 settembre su Sky Uno e NOWTV. Si parte, come sempre dai casting per raggiungere la fase dei Live Show in diretta la cui ultima puntata consentirà di conoscere il vincitore di X Factor 2021.

Tre le puntate dedicate alle audizioni che andranno in onda il 16, il 23 e il 30 settembre. A seguire chi terranno due puntate di BootCamp rispettivamente previste nelle prime due settimane di ottobre: il e il 14.

La terza fase di X Factor 2021 prevede gli Home Visit dai quali emergeranno le quattro squadre, ognuna composta da tre concorrenti e assegnata ad uno dei giudici. Gli Home Visit si terranno il 21 ottobre.

I 12 concorrenti così selezionati approderanno alla fase dei Live Show in diretta televisiva. La prima puntata è attesa per il 28 ottobre. Ogni settimana verrà eliminato un concorrente, salvo doppie eliminazioni che verranno comunicate in seguito. La finale di X Factor 2021 è come sempre attesa nel mese di dicembre.

I Live Show si terranno al Teatro Repower, ad Assago (Milano).

Le Audizioni: 16 – 23 – 30 settembre

Bootcamp: 7 e 14 ottobre

Home Visit: 21 ottobre

X Factor 2021 – Live: in diretta dal 28 ottobre

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.