La trama di Grey’s Anatomy 18×01, svelata da ABC a poche settimane dal debutto della nuova stagione, è quanto mai ricca di dettagli sulle storyline che saranno al centro di questo nuovo capitolo del medical drama più longevo della tv. Dopo una stagione interamente dedicata alla pandemia, si parte presumibilmente da un salto temporale, visto che la sinossi del primo episodio parla apertamente di “post-Covid”, e da un ennesimo crossover con lo spin-off Station 19 5.

La trama di Grey’s Anatomy 18×01 prende le mosse da un’emergenza nata ad una fiera cittadina, che ha richiesto l’intervento dei pompieri della Stazione 19: come nelle stagioni precedenti, anche la diciottesima integra l’intervento dei vigili del fuoco con quello dei medici in una Seattle in cui le urgenze non mancano mai.

La trama di Grey’s Anatomy 18×01 apre un nuovo capitolo che sarà centrale nel corso della stagione: Meredith Grey dovrà fare i conti, ancora una volta, col peso del suo cognome. Sua madre Ellis, citata a più riprese nella serie in questi 17 anni, tornerà a tormentarla, come ha anticipato la sceneggiatrice Meg Marinis: “Ellis Grey non era tra i cari defunti visti da Meredith sulla spiaggia dei sogni, ma è tornata a ‘perseguitarla’“, ha dichiarato la produttrice esecutiva a TvGuide. Una trama che parte già dalla première di stagione con le guest star Kate Burton, apparsa già nel promo di Grey’s Anatomy 18×01, e la new entry Peter Gallagher, interprete del Dr. David Hamilton che ha conosciuto bene Ellis Grey in vita.

Nelle righe della trama di Grey’s Anatomy 18×01 ci sono poi le vicissitudini interne all’ospedale, con la Bailey intenta a cercare nuovi medici dopo averne persi tre nella passata stagione, e i progetti di matrimonio di Owen e Teddy, presumibilmente il motivo per cui torna a Seattle Meghan Hunt, la sorella del traumatologo.

Questa la trama di Grey’s Anatomy 18×01, dal titolo Here Comes the Sun, in onda su ABC negli Stati Uniti il 30 settembre, insieme alla première di Station 19 5.

Mentre la città di Seattle si diverte alla Phoenix Fair che celebra la rinascita della città post-COVID, i medici del Grey Sloan curano un paziente entrato in contatto con fuochi d’artificio illegali. Nel frattempo, Bailey è focalizzata sull’assunzione di nuovi medici, ma ha difficoltà a trovare opzioni praticabili. Owen e Teddy tentano di fare il passo successivo nel loro fidanzamento, e Meredith ha una sorprendente opportunità quando incontra un dinamico dottore che fa parte del passato di sua madre.

In Italia la serie arriverà su Fox e Now in autunno.