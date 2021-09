Il Colore delle Magnolie 2 arriverà su Netflix nel 2022, con dieci nuovi episodi le cui riprese sono appena terminate. La protagonista JoAnna Garcia Swisher ha preannunciato che la trama scioccherà il pubblico, non solo con la rivelazione attesa dopo il finale della prima stagione.

Le riprese de Il Colore delle Magnolie 2 sono iniziate nell’aprile 2021 e sono terminate quest’estate, ma secondo Deadline la serie non tornerà su Netflix prima del prossimo anno. Intanto Swisher ha dichiarato a Parade.com che la trama della seconda stagione riprenderà esattamente dal punto in cui è terminata la prima, ovvero con l’incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto Kyle dopo una festa, con un passeggero misterioso di cui non è stata rivelata l’identità: “Non c’è salto temporale. Riprenderà letteralmente subito dopo l’incidente, e poi tenetevi forte perché i prossimi 10 episodi saranno una corsa sfrenata” ha assicurato l’attrice.

Ne Il Colore delle Magnolie 2 Maddie (interpretata da JoAnna Garcia Swisher) e le sue amiche Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott) vivranno molti nuovi drammi supportandosi e consolandosi l’un l’altra, in una stagione che si preannuncia altrettanto aperta ad una prosecuzione. Non è azzardato sostenere che si guarda già alla terza stagione della serie, visto che la seconda avrà un finale enigmatico tanto quanto quello della prima stagione e lascerà il pubblico con la curiosità di sapere “molto più di chi è in macchina, lo posso assicurare“.

Anche la showrunner de Il Colore delle Magnolie 2, Sheryl J. Anderson, ha assicurato che la serie risolverà subito il mistero dell’incidente automobilistico e rivelerà l’identità del personaggio coinvolto, ma farà anche “diverse nuove domande“.

Il Colore delle Magnolie 2, rinnovata da Netflix dopo il successo della prima stagione nel 2020, è basata sui romanzi Sweet Magnolias di Sherryl Woods.