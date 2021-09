La giornata di martedì non è stata caratterizzata solo dalla presentazione dei nuovi iPhone 13. Quando esce iOS 15? Una risposta ufficiale c’è, perché l’uscita del tanto atteso aggiornamento di Apple ha una data e addirittura un orario qui in Italia. Dopo settimane di previsioni ed indiscrezioni, come quelle che abbiamo condiviso sul nostro magazine poche ore fa, è arrivato il momento di essere una volta per tutte più concreti. Vediamo dunque quali siano i progetti della mela morsicata allo stato attuale.

Ora sappiamo quando esce iOS 15: tutto su data ed orario di uscita per l’aggiornamento

In particolare, se vi state chiedendo quando esce iOS 15, è meglio prendere un appunto. Dalla prima serata del 14 settembre, infatti, è ufficiale la notizia che prevede la data e l’orario di uscita per l’aggiornamento lunedì prossimo. Dunque, senza girarci troppo intorno il rollout inizierà per tutti alle ore 19 italiane del 20 settembre. Inutile dire che, anche quest’anno, sarà importante seguire alcune linee guida che potrebbero tornarvi molto utili. Questo, per evitare che ci possano essere problemi imprevisti in grado di compromettere il normale funzionamento del vostro iPhone.

In primo luogo, ora che sappiamo quando esce iOS 15, è opportuno mantenere la calma. Alle 19 di lunedì prossimo, con ogni probabilità i server saranno intasati ed il download del nuovo aggiornamento di Apple potrebbe essere impossibile. O quantomeno molto lento. Siccome durante il processo di installazione il device rischia di essere non utilizzabile, consigliamo a tutti i nostri lettori di attendere almeno un paio d’ore dopo l’uscita ufficiale del pacchetto software.

In realtà, il mio consiglio è di attendere martedì 21 settembre. Sia per il motivo appena citato, sia perché subito dopo l’uscita dell’aggiornamento potrebbero venire a galla bug imprevisti. Ora che sapete quando esce iOS 15, dunque, potrebbe essere saggio evitare di rendere il vostro iPhone una sorta di cavia.