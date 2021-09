L’atteso California Streaming sta per arrivare, magari con l’iPad 2021. Quando esce? Mancano poche ore ed Apple svelerà al mondo intero i nuovi prodotti che animeranno il mercato di elettronica e tecnologia. Tutta l’attenzione è rivolta verso gli iPhone 13, ma quest’evento potrebbe riservare altre sorprese, come la presentazione dell’Apple Watch Series 7 e gli attesi AirPods 3. C’è però chi, come MacRumors, pensa che qualche novità in più possa essere riservata anche al settore iPad, con l’iPad di nona generazione ormai in dirittura d’arrivo, senza dimenticare l’iPad mini 6.

Cosa sappiamo su quando esce il nuovo iPad 2021 di nona generazione

Dunque, i tablet di Apple non fanno discutere solo per la questione della compatibilità con WhatsApp, citata poche settimane fa sul nostro magazine. Sono ormai anni che non si attua un aggiornamento sostanziale per queste tipologie di tablet e sembra essere giunto il momento di portare una nuova ventata di freschezza anche in questo settore.

L’idea di Apple potrebbe essere quella di annunciare durante il California Streaming anche l’iPad 9 e l’iPad mini 6, ma renderli però disponibili sul mercato più nel periodo di autunno inoltrato, quindi verso novembre. C’è chi però pensa come in realtà Apple possa presentare questi due nuovi tablet semplicemente con un comunicato stampa, senza quindi optare per un evento streaming in grande stile.

Ciò che è certo è che sia l’iPad 2021 di nona generazione che l’iPad mini di sesta generazione non arriveranno sul mercato prima di novembre-dicembre. La loro uscita potrebbe avvenire in prossimità delle vacanze natalizie, ma la certezza è che entro la fine del 2021 vedranno finalmente la luce. L’iPad 9 dovrebbe presentarsi con un display da 10,5 pollici, con prestazioni migliorate, ma con un costo più contenuto ed adatto principalmente per gli studenti.

L’iPad mini 6 sarà quello che si ritroverà con una maggiore rivoluzione soprattutto estetica. Avrà infatti un design simile all’iPad Air, con cornici squadrate e finalmente assenza del tasto Home. Il Touch ID, sensore per le impronte digitali, sarà posizionato nel tasto di accensione e spegnimento. Sarà senza dubbio uno dei tablet più particolari di Apple e vedremo se potrà essere presentato già durante il California Streaming che sarà in diretta streaming a partire dalle 19 ora italiane. Magari con l’iPad 2021 di nona generazione.