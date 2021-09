Il Redmi 10 sta per arrivare anche in Europa, provando a dare il meglio di sé anche per quanto riguarda il nostro mercato. Roland Quandt ci ha fornito i dettagli circa le specifiche tecniche ed il prezzo che caratterizzerà la versione a noi destinata. Il Redmi 10 in Europa includerà uno schermo IPS da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz con AdaptiveSiny (45, 60 e 90Hz). Il telefono sarà spinto dal processore MediaTek Helio G88, con 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore presenterà un sensore principale da 50MP con flash LED, un grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) e di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera selfie sarà singola, con un sensore da 8MP. Il Redmi 10 offrirà il supporto DualSIM, con una batteria da 5000mAh compatibile con la ricarica rapida via cavo a 18W (l’alimentatore dovrebbe essere incluso nella confezione di vendita, che di questi tempi non è caratteristica da disdegnare). Dispiace dovervi informare che il Redmi 10 potrebbe fare a meno della connettività NFC, cosa che non vi consentirebbe di effettuare pagamenti elettronici (una mancanza non ancora assodata, il leaker non è parso sicuro in merito).

Quanto ai prezzi, il Redmi 10 costerà 179 euro per il modello con 64GB di memoria interna, e 199 euro per quello con 128GB di storage. Un cartellino tutto sommato onesto quello del dispositivo che sta per arrivare in Europa, nonostante si parli platealmente di un medio-gamma, e non di uno smartphone capace di reggere il confronto con telefoni di fascia più alta (almeno sotto alcuni punti di vista). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.