Oggi 14 settembre andrà in scena l’Apple California streaming, l’evento dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone 13. Immaginiamo siate qui per sapere come seguirlo dal primo all’ultimo secondo. Partiamo col dire che la diretta streaming verrà lanciata dalle 19 attraverso il box YouTube a seguire (ricordate che la mela procederà al ban di tutti gli streaming che esibiscono una qualsiasi immagine dell’evento di lancio).

L’Apple California streaming ci permetterà di conoscere i nuovi iPhone 13 (un modello standard da 6.1, uno più piccolo da 5.4 pollici e due Pro, rispettivamente da 6.1 e 6.7 pollici), l’Apple Watch Series 7 (chiamato ad un profondo rinnovamento del design ed all’aumento della cassa, pronta a passare dagli attuali 40 e 44mm ai prossimi 41 e 45mm, con anche l’incremento dello schermo). Ci sarà spazio anche per gli AirPods 3, concepiti per ereditare il design degli AirPods Pro (sarà, di fatto, un aggiornamento del modello arrivato a marzo del 2019), con custodia dotata di ricarica wireless e batteria maggiorata del 20%. Difficile le nuove cuffie wireless includano la cancellazione attiva dei rumori (ANC), caratteristica che dovrebbe restare appannaggio delle AirPods Pro e Max.

Durante l’Apple California streaming di oggi 14 settembre sarà annunciata anche la data di distribuzione di iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS15 (tutti aggiornamento molto attesi dagli utenti). Adesso che sapete come seguire la diretta streaming dell’Apple California streaming che andrà in scena tra qualche ora, non vi resta che prepararvi all’evento di presentazione dei nuovi iPhone 13, che saranno probabilmente il pezzo forte della serata (il collegamento partirà alle 19, minuto più, minuto meno). Approfondiremo il discorso insieme a voi questa sera, proponendovi un post di riepilogo dedicato con tutte le caratteristiche dei dispositivi presentati. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.