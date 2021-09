Arrivano finalmente segnali concreti ed ufficiali per tutti coloro che non vedono l’ora di toccare con mano l’aggiornamento contenente One UI 4.0 per i vari Samsung Galaxy compatibili. Come stanno le cose oggi 14 settembre? Dopo avervi parlato di possibili ritardi per i top di gamma del produttore coreano nella giornata di ieri, bisogna concentrarsi sulle novità che saranno in comune per i device che rientrano in questo programma. Vediamo, pertanto, come stano le cose.

Cosa verrà introdotto con aggiornamento One UI 4.0 per i Samsung Galaxy

Ad esempio, all’interno della nuova sezione Labs troveremo voci che consentiranno agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy di forzare lo schermo diviso e la visualizzazione pop-up per tutte le app. L’utente che deciderà di scaricare l’aggiornamento con One UI 4.0, poi, potrà modificare l’uscita audio su un dispositivo diverso. Ad esempio, potrete puntare su cuffie o un altoparlante dalla schermata di blocco. Secondo quanto riportato da SamMobile in queste ore, ci saranno novità concrete anche per Always On Display.

La sezione, infatti, potrà essere impostata per accendersi ogni volta che viene ricevuta una notifica. Grazie al nuovo upgrade pensato per i Samsung Galaxy, poi, gli utenti avranno a disposizione un singolo pulsante sulla tastiera, con cui One UI 4.0 assicurerà l’accesso a tutte le emoji, GIF e adesivi. A detta della fonte, avremo spazio anche per un layout più semplice e pulito per quanto concerne l’app Fotocamera. Le anticipazioni di oggi, infatti, ci dicono che sarà possibile modificare la data, l’ora e il luogo in cui sono state scattate foto e video. Il tutto, ovviamente, tramite l’app Galleria.

Insomma, ci sono ottimi presupposti per l’aggiornamento con One UI 4.0, in attesa che sia disponibile per i Samsung Galaxy compatibili entro la fine dell’anno. Questa, infatti, la tempistica pianificata al momento.