Il regista Denis Villeneuve ha pochi dettagli da rivelare sulla serie prequel di Dune, che vedremo su HBO Max. Il progetto, dal titolo Dune: The Sisterhood, è incentrato sulla setta delle Bene Gesserit, un’organizzazione tutta al femminile che funge da forza sociale, religiosa e politica chiave nella mitologia di Dune. Lady Jessica, madre del protagonista del film, Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet), è un uno dei membri più potenti.

Villeneuve, insieme a una delle star del film, Rebecca Ferguson, hanno parlato con Variety a proposito della serie prequel di Dune. Tuttavia, il regista non si è sbilanciato molto, rifiutando di confermare o smentire se ci sarà anche una versione giovanile della Lady Jessica interpretata proprio dalla Ferguson. “È un bel progetto, ma è in fase di sviluppo”, ha detto Villeneuve. “E quando le cose sono in via di sviluppo, ho questa tendenza a volerle proteggere perché si trovano in uno stato fragile”.

A seguito di molteplici ritardi, tra cui quello attribuito alla pandemia di Covid, Dune di Denis Villeneuve uscirà nelle sale e su HBO Max il 22 ottobre. In quelle italiane, invece, il 16 settembre. Prodotto da Legendary Pictures e distribuito da Warner Bros. Pictures, il film è il secondo adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert, dopo Dune di David Lynch , uscito nel 1984. Il film è stato presentato nel corso della 78esima Mostra del Cinema di Venezia lo scorso 3 settembre (qui la nostra recensione).

Villeneuve aveva precedentemente lasciato intendere che il film avrebbe coperto circa la metà del romanzo originale di Herbert, mentre il resto sarebbe stato raccontato in un potenziale sequel. Il regista sta infatti già scrivendo la sceneggiatura di Dune: Part Two. Se il progetto otterrà il via libera, dipenderà molto da come sarà l’accoglienza su HBO Max. Per quanto riguarda la serie prequel, non si hanno ancora informazioni su quando inizierà la produzione.