Lo sfogo di J-Ax sui no-vax arriva via Instagram. L’artista pubblica un video in cui risponde alle minacce ricevute negli scorsi giorni, divulgate da chat Telegram in cui No-Vax lo insultano e minacciano pesantemente per le sue posizioni pro-vaccino.

Contro i negazionisti del Covid J-Ax si esprime in un video sui social.

In seguito alle ripetute minacce, riflette sulla politica che dinanzi ad una simile situazione non prende provvedimenti.

C’è gente che minaccia di cercarlo e bastonarlo, invertirlo e riempirlo di botte. J-Ax spiega:

“Non è la prima volta, in passato mi hanno mandato, anche più volte, foto di proiettili. Se queste

cose le avessero scritte e fatte, faccio un esempio eh, che so, persone con una tonalità di

carnagione un po’ più scura della mia e che parlano, sto sempre facendo un esempio a caso eh,

tipo diciamo l’arabo, ho il presentimento che il gis dei carabinieri sarebbe intervenuto per

sfondargli casa, entrando dalle finestre”.



Paragona i no-vax a dei terroristi e si rivolge ai politici in modo esplicito per chiedere un loro intervento: “Cari politici, capirete di avere a che fare non solo con soggetti goffi e svalvolati ma con dei

terroristi che si stanno radicalizzando ogni giorno di più online, solo quando sarà troppo tardi e a

quel punto a pagare, spero, ci saranno le persone che dal Parlamento stanno facendo il tifo e

proteggono questi anti-italiani”.

J-Ax li descrive come anti-italiani che rallentano il rilancio del Paese, persone che lavorano contro lo sviluppo ella nazione e “Chiunque abbia amore per l’Italia, dovrebbe combattere chi vuole la sua distruzione e i negazionisti vogliono distruggere gli italiani e l’Italia”.



Ha attirato l’odio dei negazionisti dopo aver rilasciato un’intervista in seguito all’aver contratto il covid con sua moglie. Poi ha ricordato qualche dato a proposito della pandemia e delle sue vittime: “Ogni settimana muoiono, circa, 1000 italiani ancora di Covid. Chi nega questo virus sta condannando a morte altri italiani. Di che caz* stiamo parlando?”.