La trama di Station 19 5×01 apre la nuova stagione in piena continuità con la precedente: il primo episodio è un ennesimo crossover con la serie madre Grey’s Anatomy, tra emergenze da sedare e conflitti interni alla caserma dei pompieri di Seattle.

ABC ha svelato la trama di Station 19 5×01 insieme a quella di Grey’s Anatomy 18×01, sequenzialmente legate tra loro: i vigili del fuoco sono chiamati ad intervenire ad un evento cittadino indetto per celebrare le riaperture post-Covid, trovandosi ad affrontare gli eccessi di festeggiamenti che sfociano in comportamenti pericolosi, mentre i loro equilibri interni alla squadra sono messi a dura prova dal comportamento del nuovo capo Sullivan.

La trama di Station 19 5×01 riparte proprio dalla rivelazione del finale della quarta stagione al matrimonio di Maya e Carina, quando Sullivan ha confermato alla moglie Andy di essere subentrato alla collega licenziata proprio nel giorno delle nozze. Il nuovo assetto interno metterà a dura prova sia i rapporti di lavoro che le relazioni interpersonali.

Ecco la trama di Station 19 5×01, dal titolo Phoenix from the Flame.

Le relazioni vengono messe in discussione alla Stazione 19 a seguito delle azioni di Sullivan al matrimonio di Maya e Carina, che mettono alla prova il suo matrimonio con Andy. Dean fa i conti con i suoi sentimenti per Vic, mentre Travis riaccende una vecchia fiamma. L’annuale Phoenix Festival fa emergere alcuni comportamenti sconsiderati in alcuni cittadini di Seattle, sfidando le squadre alla Stazione 19 e al Grey Sloan Memorial.

La trama di Station 19 5×01 apre la strada alla première di stagione di Grey’s Anatomy 18, in cui i medici accolgono in ospedale i feriti soccorsi dai pompieri. Le due serie debuttano insieme su ABC il 30 settembre e arriveranno successivamente in Italia su Fox e Now.