Jennifer Aniston e David Schwimmer sono più che amici, sono “fratelli“: dopo mesi di rumors e fantasie su una potenziale love story tra le incarnazioni di Rachel e Ross in Friends, la smentita definitiva arriva dall’attrice.

Tutto è iniziato quando Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno raccontato, durante lo speciale di HBO Max Friends: The Reunion, di essersi innamorati durante la prima stagione della serie, ma di aver rinunciato a vivere quel sentimento perché entrambi impegnati in altre relazioni. Successivamente Aniston ha aggiunto che, se fosse accaduto qualcosa, lo avrebbe certamente rivelato e ne sarebbe stata orgogliosa. In estate, poi, dei rumors infondati hanno alimentato le speranze del pubblico di vedere finalmente nascere una coppia, ora che entrambi sono single.

In realtà per Jennifer Aniston e David Schwimmer il treno dell’amore sembra essere definitivamente passato. L’attrice di The Morning Show, al via con la seconda stagione su AppleTv+ il 17 settembre, ha definito “bizzarre” le voci del gossip estivo sulla loro presunta relazione: “Non potevo crederci, in realtà. Mi dicevo: davvero? Lui è mio fratello! Ma capisco quanto le persone sperino che le loro fantasie diventino realtà” ha raccontato a Entertainment Tonight. Le sue parole confermano la smentita che lo scorso agosto Schwimmer aveva affidato ad un suo rappresentante, quando la notizia di una frequentazione nata a seguito della reunion di Friends aveva iniziato a circolare in rete alimentando le speranze dei fan storici della serie.

Finisce così il chiacchiericcio intorno a Jennifer Aniston e David Schwimmer nato dal racconto della cotta reciproca nata sul set di Friends oltre venticinque anni fa, l’unica vera rivelazione emersa dalla reunion organizzata da HBO (qui la nostra recensione dello spettacolo). Il pubblico sperava di vederli insieme dopo un quarto di secolo, in un ritorno di fiamma come quello che ha travolto Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma nel loro caso l’unico lieto fine resterà quello tra Ross e Rachel.