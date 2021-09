Il Grande Fratello Vip 2021 ha preso il via e chi continua a mentire dicendo di essere ancora ancora al cast dell’anno scorso, è sicuramente già piazzato davanti allo schermo in attesa che i nuovi inquilini si sveglino per riprendere i discorsi rimasti in sospeso ieri sera.

La prima puntata è andata via liscia regalando al pubblico tutti i tipi di emozioni, dai racconti di rinascita e forza di Manuel Bortuzzo a momenti più leggeri regalati dal balletto hot di Raffaella Fico o dall’entrata nella casa delle Principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè.

Il Grande Fratello Vip 2021 ha saputo intrattenere, ha aperto la porta della casa ad una parte dei vip annunciati come concorrenti e ne ha rimandato altri a cominciare da Giucas Casella e finendo a Jo Squillo ma quello che salta subito all’occhio è che davvero quest’anno c’è un ottimo cast femminile.

Non solo Soleil Sorge appena entrata ha fatto infuriare Raffaella Fico dandole della str*nza (o peggio), ma Ainette Stephens ha avuto modo di twerkare in faccia alla Ricciarelli, Francesca Cipriani ha tenuto a bada Amedeo Goria mentre Manila Nazzaro ha già puntato Tommaso Eletti.

sta già studiando una mossa per farlo fuori #gfvip pic.twitter.com/ikzrSAMjdy — culturale (@pazzeska6) September 13, 2021

Proprio lui merita un capitolo a parte. La sua partecipazione era già stata travolta dalle polemiche ma ieri sera, poco prima dell’ingresso, l’ex concorrente di Temptation Island Vip 2021, si è subito la ramanzina solita di Alfonso Signorini. Allora è lecito chiederci: perché invitarlo per poi bacchettarlo in passerella annunciando che sarà un osservato speciale? Fatto sta che il pubblico è ancora pronto a farlo fuori appena sarà possibile proprio per quello che è successo con Valentina nei mesi scorsi, un rapporto malato ribadito da lui ieri sera come “consensuale” e quindi giusto. Cosa ne sarà di lui e come sarà il suo percorso nella casa?

E le opinioniste? Bocciata sicuramente Adriana Volpe apparsa impostata e rigida nei movimenti e nelle sue posizioni mentre è sicuramente promossa Sonia Bruganelli che, in barba alle mille polemiche, è apparsa pronta e preparata (con tanto di taccuino con copertina di Aldo Montano) tra le mani.