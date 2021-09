C’è un velo di mistero sul caso di Tanya Fear di Doctor Who. L’attrice era scomparsa il 9 settembre senza lasciare alcuna traccia, secondo quanto riporta la polizia di Los Angeles, a cui erano affidate le indagini. Dopo un forte appello di amici e familiari sui social, la Fear è stata ritrovata sana e salva senza – fortunatamente – riportare alcuna ferita.

Un suo rappresentante ha rilasciato un comunicato in cui si legge: “È con grande piacere e sollievo che riferiamo del ritrovamento di Tanya, che si trova al sicuro in una stazione della polizia. Apprendiamo che non ha riportato ferite, ma per precauzione è stata prima trasportata in un ospedale locale. Desideriamo ringraziare la polizia e i membri del pubblico per i loro sforzi nel localizzare Tanya, nonché per l’espressione di preoccupazione e supporto per negli ultimi giorni. La famiglia di Tanya è sollevata ed estremamente grata”.

I suoi cari avevano denunciato la sua scomparsa giovedì 9 settembre, quando l’attrice era stata avvistata l’ultima volta. Secondo le ricostruzioni del caso, la Fear si trovava al Trader Joe’s di Santa Monica Boulevard a Hollywood. Sui social, la famiglia ha lanciato un hashtag #FindTanyaFear, invitando gli utenti a condividere qualunque informazione in loro possesso che potesse aiutare a ritrovare la donna.

Il manager della Fear, Alex Cole, aveva parlato con la stampa giorni, e ha escluso qualsiasi ipotesi riconducibile a una depressione che potrebbe quindi spinto l’attrice ad allontanarsi da casa: “Da quando è qui, ha avuto una grande carriera ed è appena all’inizio. “Siamo ovviamente preoccupati e (speriamo) di scoprire che si è trattato di un semplice errore.”

L’attrice era apparsa in un episodio di Doctor Who nel 2018 al fianco di Jodie Whittaker. Tra i suoi ruoli cinematografici, la ricordiamo in Kick-Ass 2 e Spotless.

Ecco la richiesta di aiuto lanciata sui social dai familiari di Tanya Fear di Doctor Who: