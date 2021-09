Appassionati e tifosi di calcio questa sera tutti comodi sul divano perché inizia l’attesissima Champions League 2021/2022. In programma c’è la prima giornata dei rispettivi gironi della Coppa dalle grandi orecchie, alla quale parteciperanno quattro delle nostre squadre di Serie A: Juventus, Atalanta, Inter e Milan. Purtroppo con il cambiamento dei palinsesti non tutti hanno compreso bene dove verranno trasmesse in TV ed in streaming le partite. Alcuni match, infatti, saranno passati in chiaro ed altri no, altre partite trasmesse via satellite con Sky oppure in streaming con NOW, Infinity+ con TimVision senza poi dimenticare l’esordio di Amazon Prime Video.

Ricordiamo che il pacchetto Sport di Sky (il cui prezzo è di 16 euro al mese) trasmetterà agli abbonati 121 partite sulle 137 totali. Oppure, chi vorrà seguire i match in streaming potrà farlo tramite l’app NOW, che passerà le stesse partite ed approfondimenti al costo di 14,99 euro al mese. Quanto a Mediaset, l’azienda italiana detiene i diritti per le stesse 121 partite, l’unica differenza è che trasmetterà in chiaro solo 16 di questi match su Canale 5 (quelli più intriganti del martedì, compresa la finale). Le restanti partite saranno trasmesse su Infinity+ al prezzo di 7,99 euro al mese. Tale offerta è disponibile anche su TimVision. Gli altri 16 match, come ormai noto, saranno passati in TV in esclusiva su Amazon Prime Video, che per tre stagioni offrirà agli abbonati al servizio Prime la miglior partita del mercoledì. Il costo del servizio della piattaforma statunitense è di 36,00 euro l’anno oppure 3,44 euro al mese.

Detto ciò, vediamo quando e dove verranno trasmesse le partite delle nostre italiane. Questa sera 14 settembre alle ore 21.00 ci sarà Malmoe-Juventus (in chiaro su Canale 5, ma visibile anche per gli abbonati alle piattaforme Mediaset Infinity e Sky) e Villareal-Atalanta (visibile per gli abbonati Sky e Mediaset Infinity+). Domani mercoledì 15 settembre alle ore 21.00 spazio a Inter-Real Madrid (in esclusiva su Amazon Prime Video) ed a Liverpool-Milan (visibile per gli abbonati Sky e Mediaset Infinity+).