Non è la prima vota che fanno capolino sui telefoni degli italiani gli SMS per pacco sospeso da ISP. Esattamente come nel corso della scorsa primavera, dei messaggi di testo allarmanti avvisano ignari utenti del fatto che una presunta spedizione a loro nome (quasi sempre dall’estero) sia bloccata da qualche parte, alla dogana come in qualche hub. Va subito detto che il corriere in questione non esiste e siamo di fronte ad un tentativo acclarato di smishing con precisi obiettivi.

Sono più propensi a incorrere nella truffa quegli utenti che stanno davvero aspettando una spedizione dall’estero in questo momento e dunque ritengono più che verosimile proprio l’ultimo degli SMS per pacco sospeso da ISP. L’alert intima un’azione immediata: quella di andare direttamente sul falso sito del corriere, fornire preziosi dati personali come quelli di una carte di credito e di debito per un pagamento utile allo sblocco della situazioni. Le malcapitate vittime non solo si vedono la somma decurtata dal loro conto ma devono essere consapevoli di aver fornito le informazioni sensibili a malintenzionati e appunto truffatori.

Chiunque abbia ricevuto il messaggio oggetto di questo articolo farebbe dunque bene ad ignorarlo del tutto. Nel caso la lettura di questo articolo sia giunta solo dopo una qualsiasi azione sul falso sito del corriere, sarebbe il caso di contattare il proprio istituto bancario e verificare il da farsi per la carte di credito o di debito di cui sono stati forniti gli estremi. L’operazione andrà effettuata il prima possibile proprio per evitare ammanchi non autorizzati ai conti. Per il futuro dunque varrà la pena stare sempre in guardia da simili tentativi di raggiro pronti a fornire troppi grattacapi alle vittime. Messaggi di testo come quello esaminato oggi, saranno quasi certamente sempre fake e pericolosi per le loro implicazioni.