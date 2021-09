Amici di Maria De Filippi passa alla domenica e slitta la puntata della formazione della classe 2021/2022. Il cambio di programmazione riguarda solo le prime due settimane, ossia le prime due puntate della nuova edizione.

A seguire, Maria De Filippi tornerà alla consueta striscia settimanale del sabato pomeriggio, con inizio alle 14.10, su Canale 5.

La causa è da cercarsi nei ritardi produttivi di Scene Da Un Matrimonio, nuovo programma pomeridiano di Canale 5 guidato dalla cantante Anna Tatangelo: non esordirà domenica 19 settembre come annunciato inizialmente.

La prima messa in onda sarà quella di domenica 3 ottobre. Mediaset si trova quindi a coprire dei buchi.

Al suo posto, Mediaset manda in onda Amici: sposta il programma di Maria De Filippi dal tradizionale sabato alla domenica pomeriggio. Mediaset ha chiesto disponibilità al team i Amici di Maria De Filippi di cambiare giorno nelle prime due settimane di avvio della nuova edizione e, in seguito all’accoglimento della proposta, la modifica è adesso ufficiale.

La modifica porta a slittare la prima puntata di Amici relativa alla formazione della nuova classe di talenti. Cantanti e ballerini di Amici 2021/2022 non verranno quindi svelati sabato 18 settembre: ci vorrà un giorno in più di attesa. Il primo appuntamento con lo speciale pomeridiano si terrà infatti domenica 19 settembre.

Al posto di Amici, sabato pomeriggio, per due settimane ancora andranno in onda i titoli delle soap attualmente in onda. L’appuntamento con Amici di Maria De Filippi tornerà ad occupare il tradizionale spazio del sabato pomeriggio a partire dal mese di ottobre.

Ricapitoliamo quindi i primi appuntamenti con il talent show di Canale5:

Prima puntata: domenica 19 settembre (con formazione della classe e presentazione del corpo docente);

Seconda puntata: domenica 26 settembre;

Terza puntata: sabato 2 ottobre;

Le successive andranno in onda di sabato nella fascia pomeridiana, a partire dalle ore 14.10