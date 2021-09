Finalmente ci sono le prime immagini di Alessandro Preziosi in Mio Fratello, Mia Sorella, il film tutto italiano targato Netflix. Poco fa la piattaforma ha rilasciato il trailer del film che vedrà l’attore impegnato al fianco di Claudia Pandolfi dopo il flop di Masantonio su Canale5. Non sappiamo ancora se ci sarà o meno una seconda stagione della serie ma quello che è certo è che i fan potranno mettere da parte le atmosfere e il volto cupo di Masantonio, per ritrovare un Alessandro Preziosi frizzante e sornione.

Un funerale apre il trailer del film ed è proprio in quel momento solenne che viene fuori la contrapposizione tra quello che è il personaggio di Claudia Pandolfi, serie e forse un po’ troppo affannata tra impegni e perfezione, e il suo strambo fratello, interpretato da Alessandro Preziosi, che si presenta alla funzione addirittura in versione “caciara” nel comportamento e nell’abbigliamento.

Il film, diretto da Roberto Capucci e scritto dallo stesso insieme a Paola Mammini, sarà disponibile dall’8 ottobre prossimo sulla piattaforma, secondo quanto annunciato dal trailer che potete vedere poco sopra. Nel cast troveremo Alessandro Preziosi (nei panni di Nick), Claudia Pandolfi (in quelli di Tesla), Ludovica Martino (Carolina) e poi ancora Francesco Cavallo (alias Sebastiano), Stella Egitto (nei panni di Emma) e anche Caterina Murino (alias Giada).

Ecco il trailer:

Ritrovarsi dopo anni non è facile, soprattutto con un fratello così. Mio Fratello, Mia Sorella, con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi e Ludovica Martino, è in arrivo l'8 ottobre. pic.twitter.com/myH1C1wK84 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 14, 2021

La sinossi di Mio Fratello, Mia Sorella

Alla morte del padre, Tesla e suo fratello Nik si ritrovano a dover convivere per un anno costretti da un singolare patto successorio. I due non si vedono da vent’anni e questo renderà ancora più turbolento questa convivenza. Nella casa vivono anche i figli di Tesla: Sebastiano, un violoncellista di grande talento affetto da schizofrenia ad alto funzionamento, e Carolina, con la quale invece ha un rapporto difficile e conflittuale. La convivenza difficile innescherà scontri e continui battibecchi tra Nik e Tesla, due fratelli agli antipodi. Riusciranno a trovare un equilibrio?