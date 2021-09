Si stanno registrando alcuni problemi Fastweb in questa mattinata di martedì 14 settembre, il servizio non funziona a dovere per i clienti e in molti casi dunque è necessario ricorrere all’assistenza clienti per l’opportuno supporto.

Il sito Downdetector, intorno alle ore 9:30 di questa giornata, segnala decine e decine di segnalazioni di problemi Fastweb. La vera natura dei malfunzionamenti, per il momento, è sconosciuta ma questi investono in modo particolare il servizio di rete. In alcuni casi questo va a rilento con l’impossibilità di navigare e fruire di comuni funzioni internet. A dire la verità, sembrerebbe proprio che alcune difficoltà, sebbene solo parziali, si siano registrate anche nel corso delle scorse ore, dunque nella giornata di ieri, martedì 13 settembre.

Come ottenere dunque il giusto supporto in occasione dei problemi Fastweb di questa giornata ma anche in altri momenti? Il servizio clienti è unico sia per clienti di rete fissa che di quella mobile e risponde al numero 192 193. Il supporto è naturalmente gratuito per tutti coloro che hanno proprio Fastweb a casa o si affidano all’operatore con una SIM. In alternativa si potrà tentare di trovare risposta a tanti dubbi direttamente sul sito del gestore, attraverso la pagina dedicata proprio all’aria clienti con FAQ apposite.

Aggiornamento 10:00 – Le anomalie continuano e dunque i problemi Fastweb si manifestano ancora almeno per un certo numero di clienti dell’operatore. In alternativa al numero di assistenza già indicato e l’area clienti via sito supporto, va detto che un canale di supporto valido resta anche il profilo Twitter @FASTWEBHelp. Le risposte degli operatori, a tal proposito, sembrano essere abbastanza celeri. Considerando invece Facebook, il social care di Fastweb è attivo dalle 9:00 alle 21:00 dal lunedì alla domenica (festivi esclusi), dunque anche quest’ultimo è uno strumento che potrebbe tornare utile in questa e anche altre occasioni in cui si incontrano difficoltà.