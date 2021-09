Il volantino MediaWorld TV MANIA ‘Non cambiare canale, cambia TV!’ è stato lanciato oggi 13 settembre (resterà in vigore fino al giorno 22), con tanti prodotti in promozione (non solo televisioni in offerta, ma anche articoli di tante altre categorie). Sappiamo che fino al 31 dicembre 2022 è possibile approfittare del bonus TV rottamazione, che prevede uno sconto sull’acquisto di una nuova TV (pari al 20% del prezzo di acquisto del nuovo apparecchio, fino ad un massimo di 100 euro). Detto questo, concentriamoci adesso sugli smartphone, che pure stanno andando molto forte in questo periodo.

Il volantino MediaWorld TV MANIA ‘Non cambiare canale, cambia TV!’ mette in offerta l’apprezzato iPhone 12 Pro da 128GB (ancora molto appetibile nonostante l’imminente arrivo dei nuovi iPhone 13, che saranno lanciati domani 14 settembre), che potrete fare vostro al prezzo di 999 euro (in luogo dei 1189 euro dapprima richiesti). In sconto ci sarebbero anche gli iPhone 12 Pro Max da 256GB a 1299 euro (invece di 1409 euro) e iPhone 12 Mini da 128GB 5G a 729 euro (invece di 889 euro). Se è un iPhone che state puntando, anche magari di un livello leggermente inferiore, il volantino MediaWorld TV MANIA ‘Non cambiare canale, cambia TV!’ vi offre la possibilità di prendere iPhone XR da 128GB a 549 euro, invece di 669 euro.

Un altro pezzo forte del volantino MediaWorld TV MANIA ‘Non cambiare canale, cambia TV!’ è lo sconto applicato al Samsung Galaxy S21+ 5G, che potrete portarvi a casa a 799 euro (il prezzo iniziale eera di 1079 euro). Adesso che avete tutte le indicazioni sulle migliori offerte del nuovo volantino MediaWorld TV MANIA ‘Non cambiare canale, cambia TV!’ (disponibile a questo indirizzo), non vi resta che sfogliarlo personalmente per verificare se c’è qualche altro articolo che possa fare al vostro caso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.