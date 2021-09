Il fidanzamento di Britney Spears con Sam Asghari è adesso ufficiale. La cantante si è fidanzata con il personal trainer con il quale stava da diversi anni. I due hanno deciso di sposarsi e lei ha già mostrato sui social un anello bellissimo.

Milioni di visualizzazioni per la lieta novella, un raggio di sole nella vita di Britney Spears dopo la battaglia legale con suo padre durata anni. Adesso la cantante è finalmente felice e al suo fianco c’è Sam Asghari, da oggi suo fidanzato ufficiale.

Brit mostra con orgoglio l’anello che Sam le ha donato con la proposta di matrimonio. C’è un diamante stupendo. “Non ci posso credere!”, il commento della cantante sui social nel condividere con i fan la lieta notizia. Sta per coronare il sogno d’amore: per la Spears arriva, finalmente, la serenità tanto sperata.

27 anni lui, 39 anni lei, i due si sono incontrati nel 2016. Sono trascorsi ormai più di 5 anni dal momento in cui si sono esibiti insieme nel video musicale di Slumber Party, il singolo di Britney Spears di grande successo. Quello è stato lo scenario del loro primo incontro, destinato ad essere l’inizio di una bellissima storia d’amore nonostante la differenza d’età che non ha mai pesato sugli equilibri della coppia.

Per Britney Spears si tratta di seconde nozze: la cantante è già stata sposata con Kevin Federline, dl quale ha già avuto due figli. In precedenza è stata protagonista di un matrimonio lampo, in seguito annullato.

Ciò che è emerso sui social sono le immagini di una cantante particolarmente felice al fianco di un nuovo amore. Se la Spears ha condiviso una clip mostrando l’anello i fidanzamento appena ricevuto, anche Sam ha condiviso il suo amore attraverso un tenero bacio social.