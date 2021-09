Ci sono enormi aspettative in queste ore, a proposito del nuovo aggiornamento Fortnite che ha il merito di introdurre la Stagione 8, tanto attesa dal pubblico. Non è un caso che oggi 13 non si possano escludere problemi per i vari utenti sparsi per il mondo, considerando il fatto che l’intervento sui server da parte dello staff non è di quelli secondari. Dunque, dopo le notizie riportate a fine agosto sul nostro magazine, cerchiamo di capire insieme come potrebbero evolvere le cose nelle prossime ore.

Aspettative sull’aggiornamento Fortnite per la Stagione 8 e possibili problemi per il pubblico

In particolare, l’aggiornamento Fortnite concepito per la Stagione 8 è destinato a cambiare in modo significativo l’esperienza di utilizzo del pubblico. Qualora doveste riscontrare dei problemi questo lunedì, tutto nasce dall’arrivo sulla scena del nuovo update 18.00, con il quale potremo toccare con mano tante novità in grado di fare la differenza sulla carta. Le migliorie, più in particolare, occhio alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, gli utenti che stanno testando il nuovo aggiornamento Fortnite parlano della disponibilità delle bevande piccanti, la cui funzione sarà quella di aumentare per un breve periodo la velocità del giocatore. Allo stesso tempo, sono ancora frammentarie le notizie sulle Tempeste Dinamiche, considerando il fatto che in questo caso la fase test non risulti ancora completa. Al contempo, i cambiamenti climatici dovrebbero arrivare solo con il prossimo evento di Halloween.

Per il resto, siamo ancora nel campo delle speculazioni. Ad esempio, il nuovo aggiornamento Fortnite potrebbe regalarci una nuova ascia. I bene informati affermano che possa essere legata al film Marvel Thor: Love and Thund. Confermate anche le abilità della nuova Falce con l’aggiornamento Fortnite incentrato sulla Stagione 8: Health Siphon, Dash attack, Smash Attack, Charge Attack e Jump Attack. Oltre alla Soda piccante, arrivano Armi mitiche dedicate a Carnage e Venom. Qui trovate anche le nuove mappe.