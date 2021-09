Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere annunciato ad inizio del prossimo mese. Come riportato da ‘SamMobile‘, sebbene in passato si sia parlato del fatto che il dispositivo avrebbe esclusivamente preso le mosse dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, sembra che ci sarà anche una versione Exynos del telefono. La scorsa settimana, il modello Exynos 2100 dello smartphone è apparso nel database di Geekbench, che adesso ha fatto la propria apparizione anche nell’elenco di Google Play Console.

La versione Exynos 2100 del Samsung Galaxy S21 FE è stata appena confermata da Google Play Console. Il telefono sarebbe dotato di uno schermo FullHD+, 8GB di RAM e Android 11 fuori dalla confezione di vendita. La versione Exynos del telefono verrà lanciata in Europa e in alcuni mercati asiatici, mentre quella Snpadragon 888 in Nord America, Corea del Sud e India. Stando alle recenti indiscrezioni, il Samsung Galaxy S21 FE sarà dotato di un display Super AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+, godrà del supporto HDR10+ e di una frequenza di refresh rate a 120Hz. Secondo quanto riferito, il telefono disporrà di una fotocamera selfie da 32MP e di una tripla fotocamera posteriore da 12 + 12 + 8MP. La fotocamera principale da 12MP sarà affiancata da un ultra-wide da 12MP e da un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x e OIS. Lo smartphone vanterà una certificazione IP67 contro acqua e polvere, un lettore di impronte digitali in-display e degli altoparlanti stereo.

Altre caratteristiche includono il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, il GPS, l’NFC e una porta USB-C. La batteria avrà una capacità da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W, la ricarica wireless rapida e la ricarica wireless inversa. Cosa pensate del Samsung Galaxy S21 FE, in programma per il prossimo mese? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.