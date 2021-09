Tiene banco in queste ore la questione del green pass e della relativa estensione che dovrebbe essere ufficializzata a breve dal governo, con relativi quesiti che aleggiano nella mente di coloro che giocano a calcetto e padel in Italia. Dopo le dritte che vi abbiamo fornito a maggio sulla ripresa delle attività, tocca concentrarsi su questa tematica. Del resto, si parla di una questione che coinvolge tante persone ed è importante comprendere quali possano essere i risvolti a breve termine per tutti.

Uso del del green pass per calcetto e padel in Italia: in quale direzione stiamo andando

Quali sono le indicazioni trapelate in queste ore a proposito dell’utilizzo del green pass per calcetto e padel in Italia? Effettivamente, gli spunti non mancano. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, gli sport all’aperto a livello amatoriale non dovrebbero essere toccate con le prossime disposizioni. Non si tratta di una situazione definitiva, è opportuno ricordarlo. A tal proposito, il mese di ottobre pare possa essere fondamentale e molto caldo per comprendere l’evoluzione del discorso.

Ad esempio, i rumors ci dicono che in caso di risalita dei contagi e delle ospedalizzazioni dovute al Covid, con livelli di vaccinazione non ritenuti sufficienti dalle forze di governo, allora il green pass potrebbe realmente diventare obbligatorio per chi gioca a calcetto o padel. Per queste persone, dunque, dovrebbe essere scongiurata la chiusura durata più di sei mesi lo scorso anno. Una situazione complicata e complessa, che attraverso la certificazione verde potrebbe scongiurare un ulteriore stop per le suddette attività.

Certo, qualora una regione dovesse passare in zona rossa, tutto il quadro potrebbe cambiare. Ecco perché sarà necessario monitorare con grande attenzione l’evoluzione degli eventi, parlando di green pass in ottica calcetto e padel. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista?