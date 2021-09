Il colosso di Seul ha di recente annunciato il lancio di sei nuovi cinturini in edizione limitata per il suo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4. Si tratta di cinturini particolarmente interessanti creati con materiali riciclabili ed ecologici, tra cui anche le bucce di mela. Questa serie limited edition è stata disegnata dalla stilista di moda Sami Mirò, che già in passato ha realizzato diverse collezioni di prodotti utilizzando esclusivamente materiali riciclabili per la sua azienda “Sami Miró Vintage”. La stilista ha affermato di aver progettato questa inedita collezione per Samsung Galaxy Watch 4 pensando ad ogni persona ed occasione. Nella giornata di ieri, domenica 12 settembre, l’azienda sudcoreana ha messo in vendita, per il momento solo sullo store statunitense, i nuovi cinturini al prezzo di 39,99 dollari.

I sei nuovi cinturini in edizione limitata annunciati per il Samsung Galaxy Watch 4, presentano le seguenti versioni e colori: Midnight Black e Stratus Sky, interamente realizzati con buccia di mela recuperata dall’industria di trasformazione agroalimentare. Il colosso sudcoreano con sede a Seul ha spiegato che questo tipo di materiale non è stato ricavato assolutamente da animali. Gli altri quattro cinturini sono Aurora Night, Cloud Navy, Earth Sunrise e Dawn Atlas, per i quali è stato utilizzato un materiale in poliuretano termoplastico (TPU) riciclabile.

L’OEM sudcoreano ha, inoltre, rilasciato tre serie di nuovi quadranti corrispondenti ai diversi modelli sopra citati che si possono scaricare in modo gratuito direttamente dal Google Play Store. Come dichiara la designer del progetto, Sami Mirò, i colori Stratus Sky, Cloud Navy e Midnight Black possono essere trasposti dal giorno alla notte, mentre Aurora Night e Dawn Atlas sfoggiano sfumature di gemme e sono perfetti per quando si vuole dare un tocco di colore. I materiali acquistati sono del tutto sostenibili per l’intera collezione ed i suoi disegni sono stati ispirati dalla bellezza del nostro pianeta.