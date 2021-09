L’app Instagram su iPad? A molti utenti avrebbe fatto comodo averla, ma pare proprio che non sia in programma. Il CEO della società, Adam Mosseri, ha fatto sapere che svilupparla richiederebbe troppo tempo ed un dispendio non indifferente in termini di risorse umane, ragion per cui non verrà implementata, almeno non nell’immediato (dubitiamo ci siano speranze anche per il futuro, ma non possiamo saperlo con certezza). Naturalmente, pur non disponendo di un’app Instagram su iPad, è comunque possibile utilizzare il social delle foto sul tablet di casa Apple, pubblicando, ad esempio, post tramite il sito desktop di Instagram.

L’anno scorso è stata anche sviluppata la possibilità di impiegare i messaggi diretti, tramite Web. iPadPS 15, peraltro, consentirà di sfruttare l’app per iPhone ingrandita, pure in modalità orizzontale. Non è la prima volta che Mosseri puntualizza l’impraticabilità di sviluppare un’app Instagram su iPad per via delle poche risorse a disposizione. Qualche mese fa il CEO fece sapere che le priorità fossero altre, cosa che in effetti ha adesso ribadito con forza.

Instagram, peraltro, è tra le poche app della società di Zuckerberg a non essere stata sviluppata nativamente su iPad (Facebook e Messenger sono già arrivate, mentre qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda WhatsApp). Gli utenti in possesso di un iPad ed utilizzatori di Instagram dovranno accontentarsi delle metodologie alternative per poter comunque sfruttare il social delle foto sul proprio tablet (visto che l’app Instagram su iPad pare destinata a non arrivare, almeno prossimamente, per i motivi appena illustrati). Non è possibile fare diversamente, la situazione è quella che vi abbiamo descritto, seppur a qualcuno la cosa possa proprio non andare a genio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.