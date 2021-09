Loretta Goggi lascia i social network, dopo la serata trascorsa ai Seat Music Awards. All’Arena di Verona, la Goggi ha festeggiato i 40 anni di Maledetta Primavera, tanti sono quelli trascorsi da quando lanciò il suo successo maggiore, una vera hit del patrimonio musicale italiano.

Evidentemente però non tutti la pensano così. Dopo la sua partecipazione ai Seat Music Awards, la Goggi ha ricevuta valanghe di commenti negativi e di insulti. Loretta Goggi lascia i social quindi, intenzionata a non sopportare oltre.

In un lungo post su Facebook spiega perché ha deciso di allontanarsi e racconta il motivo che l’ha spinta verso una simile decisione. Ringrazia tutti per averla seguita e sostenuta negli ultimi 61 anni ma denuncia anche commenti negativi pieni di cattiveria ingiustificata e di arroganza. Non solo su Facebook: la Goggi li legge anche attraverso il suo sito ufficiale e non è più disposta a chiudere gli occhi.

“Vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza , una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a cancellarne alcuni e la cosa non mi piace, però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori”, le sue parole.

“Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera”, prosegue, “un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto e non certo per parlare di trucco, di vestito da pagliaccio, di chirurgia estetica, di playback”.

Poi aggiunge che non intende dilungarsi troppo, per non rendere allo stesso livello dei leoni da tastiera: “Non scenderò oltre al livello dei leoni e, ciò che più fa tristezza, delle leonesse (alla faccia della solidarietà femminile!) della tastiera, sono già andata oltre il mio stile”.

Comunica quindi che ha deciso di lasciare i social, per sempre: “Ho deciso di allontanarmi definitivamente da social e dai relativi insulti che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi, pettinarsi o truccarsi (e guardando bene le foto dei profili di chi li manda forse dovrebbe solo spolverare il suo specchio, sempre che ne abbia uno in casa, ma dubito), offendono il comune senso del buon gusto!”