Che ci fa Orietta Berti intrappolata in auto? La diva di Mille era stata invitata da Mario Giordano per partecipare a una puntata della trasmissione Fuori Dal Coro, ma qualcosa è andato storto. Un’auto tecnologica con autista era andato a prenderla per accompagnare lei e il suo manager presso gli studi televisivi Mediaset, ma la cantante è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo andato in panne. Attimi di tensione, sicuramente, ma era tutto architettato in diretta da Enrico Papi e il suo staff per la puntata di lancio di Scherzi A Parte.

Orietta Berti intrappolata in auto

“Questo è un esperimento” ha detto Enrico Papi dallo studio di Scherzi A Parte. Lo scherzo in diretta è andato in onda ieri sera, domenica 12 settembre, con la complicità dello stesso Mario Giordano che ha finto di convocare Orietta Berti a Fuori Dal Coro. Papi ha ingaggiato anche Manuela Arcuri per farle recitare la parte dell’assistente vocale che, però, non risponde come dovrebbe ai comandi vocali.

L’auto che dovrebbe trasportare Orietta e il suo manager negli studi Mediaset va improvvisamente in avaria, e l’autista e il manager si adoperano per ovviare al problema scendendo dall’auto e maneggiando sul motore. Improvvisamente tutto si blocca e la cantante di Cavriago rimane intrappolata nell’abitacolo, con l’assistente vocale sempre più difettoso e un operatore dell’assistenza (Enrico Papi) incapace di gestire la situazione.

La finta rissa

Per trasportare l’auto in avaria viene chiamato il carro attrezzi, ma anche questo si ferma durante il percorso per un finto guasto. Improvvisamente l’autista del van che avrebbe dovuto accompagnare la cantante da Mario Giordano si mette a litigare con il soccorritore e Orietta Berti, intrappolata in auto, assiste impotente alla scazzottata tra i due.

Alla fine dell’odissea, sulla facciata di un palazzo compare la scritta “Scherzi A Parte” ed Enrico Papi la chiama in diretta.