Continua a farsi sempre più interessante il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, con sconti che potranno far capitolare diversi utenti. Parliamo del fitness tracker di successo targato Xiaomi, una famiglia di orologi smart che in tutti questi anni hanno avuto spesso la meglio sul mercato rispetto alla concorrenza. Il merito va dato chiaramente a Xiaomi che ha saputo trovare il giusto mix tra tecnologia e prezzo.

Le indicazioni aggiornate sul prezzo per Xiaomi Mi Band 6 con Amazon

Un aggiornamento, dunque, dopo le notizie che vi abbiamo riportato circa dieci giorni fa. Ciò che ha sempre contraddistinto questa famiglia di Xiaomi Mi Band è stato il costo piuttosto conveniente di qualsiasi modello ed anche se questa sesta edizione è arrivata sul mercato ad un prezzo un po’ più alto, già si può notare un netto calo. Se quindi siete intenzionati all’acquisto dello Xiaomi Mi Band 6, non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna presentata da Amazon per tale device dell’azienda cinese.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Ricordiamo come lo Xiaomi Mi Band 6 sia approdato sul mercato ad un prezzo superiore ai 50 euro, ma già dopo poche settimane ha iniziato a subire un calo piuttosto interessante e quest’oggi risulta essere alquanto conveniente acquistarlo. Si può infatti notare sul famoso sito di e-commerce uno sconto dell’11% rispetto alla cifra precedente che era di 44,99 euro, ciò significa che il prezzo finale risulta essere di 39,90 euro.

Questo Xiaomi Mi Band 6 appartiene inoltre al servizio Prime, ciò significa che può essere spedito nel giro di pochissime ore e soprattutto non ci sono costi relativi proprio alla spedizione. Chi non è abbonato al servizio può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire dei medesimi vantaggi. Ricordiamo alcune delle caratteristiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 6. Parliamo di un fitness tracker che si ritrova con un nuovissimo display AMOLED da 1,56 pollici e risulta essere del 49% più grande dei modelli precedenti.

Non manca poi il tracciamento di ben 30 attività sportive, ma l’elemento di spicco di questo dispositivo è senza dubbio la possibilità di rilevare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Chiaramente saranno calcolate anche le calorie consumate durante il giorno, i passi effettuati e la propria frequenza cardiaca in modo costante. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di questa nuova offerta presente su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 6.