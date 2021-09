Al via i nuovi casting per Don Matteo 13. La produzione è tornata al lavoro sul set a Spoleto ed è alla ricerca di una persona specifica: un sosia di Raoul Bova. Come è ormai noto, l’attore prenderà il posto di Terence Hill a partire da questa stagione e il parroco in bici lascerà (per sempre?) i suoi concittadini.

Come si legge su La Nazione e Corriere dell’Umbria, la Lux Vide ha avviato dei casting per Don Matteo 13 alla ricerca di una controfigura per la new entry Raoul Bova, che vestirà i panni di un sacerdote di nome Massimo. Nello specifico: “Si cerca un uomo dai 35 ai 50 anni, castano, alto 1,85 centimetri e con una taglia 50-52“, così si legge nell’annuncio pubblicato sui social. Tra i requisiti richiesti, c’è anche quella della patente A, ossia quella necessaria a guidare le moto. La sensazione è che quindi Don Matteo lascerà Spoleto in bici, mentre Don Massimo attraverserà le strade del centro sfrecciando sulla sua moto.

Gli interessati possono mandare un’email con foto e dettagli anagrafici al responsabile casting di Don Matteo all’indirizzo u.foti@luxvide.it.

Le novità sul casting di Don Matteo 13 non finiscono qui. La produzione è anche alla ricerca di “uomini dai 35 ai 45 anni, di bella presenza, fisico atletico, senza tatuaggi, con capelli corti e relativo taglio curato” che nella nuova stagione dovrebbero interpretare degli agenti speciali. Queste figure, altri militari dell’Arma assegnati a reparti speciali, altri investigatori di altri Corpi dello Stato o detective privati, andranno forse ad affiancare la Capitana Anna Olivieri e il Maresciallo Cecchini? Per quale scopo? Resta ancora da capire.

Il debutto di Don Matteo 13 è previsto su Rai1 all’inizio del 2022, presumibilmente intorno gennaio. L’uscita di scena di Terence Hill, che ha spiegato i motivi del suo abbandono, dovrebbe invece avvenire tra la quarta e la quinta puntata della stagione.