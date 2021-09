La sesta e ultima stagione di Lucifer è stata rilasciata su Netflix il 10 settembre (qui la nostra recensione). L’epilogo della storia tra il diavolo e la detective Chloe è stato il perfetto regalo d’addio per i fan, e non c’è speranza di vedere un altro ciclo di episodi: la serie tv si è ufficialmente conclusa.

Prima di approdare su Netflix, lo show ha avuto una vicenda travagliata; dopo 3 stagioni su Fox, Lucifer è stato cancellato nel maggio 2019. Ne è conseguita una forte campagna mediatica che ha attratto l’interesse del colosso di streaming e che quindi si è convinto ad acquistare la serie a a rinnovarla per una quarta stagione.

La quinta sarebbe dovuta essere l’ultima; dapprima composta da 10 episodi, Netflix ne ha ordinato 10 aggiuntivi, portando la stagione a un totale di 20. Successivamente, la piattaforma ha rinnovato la serie – stavolta per l’ultima! – per un sesto capitolo conclusivo.

Lucifer si è quindi concluso, ma i due protagonisti, Tom Ellis e Lauren German, si augurano di poter tornare a lavorare insieme in futuro. Intervistati da The Wrap, il duo ha risposto alla domanda secondo cui Lucifer potrebbe continuare con un film tv. E la German ha espresso un’idea divertente:

La mia fantasia è che giriamo un film di Lucifer nello stile di Una pallottola spuntata e L’aereo più pazzo del mondo! Quindi possiamo iniziare a chiedere ai fan se sono d’accordo. Ma no, sono seria. Anche Tom è d’accordo su questo: è il momento giusto per dire addio alla serie.

Tom Ellis ha fatto eco alla risposta della collega, sottolineando che Lucifer ha avuto il suo bel percorso, e la sesta stagione doveva essere quella conclusiva. Tuttavia, l’attore gallese lascia la porta aperta all’eventualità futura di una reunion:

Mai dire mai con queste cose, ma per il momento sento che era il momento giusto di chiudere la storia di questi personaggi. Riprenderemo mai i nostri ruoli? Non lo so, ma un film sembra qualcosa di divertente da fare in futuro!