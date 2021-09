Con Narcos: Messico 3 si chiude la saga del narcotraffico meglio scritta e più amata dal pubblico degli ultimi anni. E a sorpresa l’addio si consumerà a breve, quest’autunno.

Netflix ha annunciato l’uscita di Narcos: Messico 3 per venerdì 5 novembre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. E con l’annuncio del debutto sono arrivati anche i primi dettagli sulla trama e il cast, oltre alla conferma che si tratta dell’ultimo capitolo della serie, già spin-off prequel dell’acclamata Narcos.

Il primo teaser di Narcos: Messico 3 mostra un primissimo assaggio della guerra di potere scatenata dal crollo dell’impero di Felix Gallardo nel finale della seconda stagione, culminata col suo arresto. La voce fuori campo del teaser la presenta come “una guerra che cambierà per sempre il Messico e il traffico di droga“.

La trama di Narcos: Messico 3, ambientata negli anni ’90 dopo la caduta di Gallardo dal suo trono, racconterà la globalizzazione del business della droga attraverso una generazione nuova di criminali, come anticipa la sinossi diffusa da Netflix.

Mentre i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e all’escalation della violenza, emerge una nuova generazione di boss messicani. Ma in questa guerra, la verità è la prima vittima – e ogni arresto, omicidio e caduta spinge solo più lontano la vera vittoria.

Nel cast di Narcos: Messico 3 arrivano tre new entry come volti regolari: Luis Gerardo Méndez interpreta Victor Tapia, un poliziotto di Juarez con un dilemma morale; Alberto Guerra è nel ruolo di Ismael Zambada detto El Mayo, un trafficante di droga indipendente che è sempre un passo avanti a tutti gli altri, e Luisa Rubino è nei panni di Andrea Nuñez, una giovane giornalista idealista e ambiziosa, decisa a smascherare la corruzione e per questo finita in una storia più grande di quanto si aspettasse. Tra i volti nuovi anche il rapper Bad Bunny, nei panni di un membro della banda Narco Juniors di Ramon Arellano Felix, composta da ragazzini ricchi e benestanti dell’alta società finiti nelle maglie della criminalità per soldi e droga.

Narcos: Messico 3 non avrà più come protagonista Diego Luna, che ha interpretato Felix Gallardo nelle prime due stagioni, ma può contare sul ritorno di volti noti al pubblico della serie, a partire da Scoot McNairy nei panni dell’agente della DEA Walt Breslin, Jose Maria Yazpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda e Gorka Lasaosa. Già annunciato in precedenza, inoltre, il ritorno di Wagner Moura, interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni della serie Narcos.

Ecco il teaser di Narcos: Messico 3.