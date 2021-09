Il 4 e 5 settembre a Messina ho fatto un’esperienza di immersione nel mondo di artisti e gruppi nella nuova era. Tantissima qualità che porterà a ripetere l’esperienza dal 21 al 23 settembre, amplificandola a tutta la Sicilia e coinvolgendo GRAZIA DI MICHELE.

Ma andiamo con ordine. Il Sindaco di Messina, CATENO DE LUCA, ama la musica al punto di essersi iscritto al Conservatorio Corelli e di aver registrato un disco, “Stati d’animo”, che ha dato il titolo allo spettacolo del 5 settembre a Villa Dante e che diventerà un tour itinerante per tutta la Sicilia in ottobre e novembre, il titolo del tour è “A Modo Mio”. Mi ha chiesto di andare ad ascoltare i ragazzi di Messina che fanno musica e di selezionarne un paio da portare sul palco e in tour con lui.

Con la collaborazione di Teresa Impollonia e Giuseppe D’Angelo (Radio Zenith) e di Luciano Fumia (Casa del Musicista) il 4 settembre ho incontrato i ragazzi nel Teatro Cristo Re. Mamma mia che qualità e quante cantautrici! Unico difetto: l’individualità che non permette loro di interagire. Quindi mi sono trovato con tantissimi artisti validi che si sono esibiti sulla base. Li ho invitati a interagire tra loro, a suonare strumenti o a unirsi ai musicisti. Ne abbiamo selezionati due, SIMONA OLIVIERI, che prima di allora aveva cantato solo nella sua cameretta, che, visto un pianoforte vecchio in un angolo, ha fatto live la sua “Scheletri”, e GESUÈ PAGANO, che con la chitarra ha eseguito “Messina occhi blu”.

Con Teresa abbiamo deciso che, vista la validità di tutti gli artisti, Cateno De Luca li avrebbe cambiati in ogni data del suo tour. Simona Olivieri e Gesuè Pagano si sono esibiti sul palco dello spettacolo organizzato dal Sindaco. Purtroppo la pioggia caduta dopo poco dall’inizio ha fatto scappare gli spettatori. Fortunatamente c’era la diretta televisiva e via web.

Il giorno dopo mi sono sentito con Cateno e abbiamo fatto considerazioni sulla validità dei giovani artisti messinesi e, sicuramente, anche siciliani. Abbiamo fatto considerazioni di questo nuovo rinascimento che la Sicilia sta avendo, anche nella musica. C’era già il sogno di realizzare un Festival del Mediterraneo per la prossima estate e abbiamo deciso di fare un prologo, a breve. Così dal 21 al 23 settembre Messina diventerà il centro della musica siciliana.

21 settembre, dalle 15, al Teatro Cristo Re incontrerò gli artisti e gruppi che si prenoteranno. ATTENZIONE: niente più basi, ma live in acustico o elettrico.

22 settembre mi raggiungerà GRAZIA DI MICHELE e insieme faremo la seconda giornata di selezione, sempre al Teatro Cristo Re-

23 settembre, grande serata live dove gli artisti selezionati si esibiranno al Teatro Vittorio Emanuele, il più prestigioso di Messina. Sul palco ci saranno anche performance di Grazia Di Michele e del Sindaco Cateno De Luca.

Per prenotarsi, chiamare Teresa Impollonia di Radio Zenith al numero 348.8180971. Unico limite, l’età: occorre essere Under 40. Possono tornare anche quelli che erano già venuti al casting del 4 settembre. Ci rivediamo a Messina dal 21 settembre.

Comunicato stampa conferenza presentazione evento:

MESSINA. “MUSICA DEL SOLE”, LA CASA DEL MUSICISTA PRESENTA IL SECONDO EVENTO

Si svolgerà martedì 14 settembre alle ore 11:00 presso il Teatro Cristo Re di Messina la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Musica del Sole” promosso dall’associazione la Casa del musicista. Reduci dal successo dello scorso 5 settembre a Villa Dante l’associazione torna in scena per un evento dedicato ai giovani talenti in collaborazione con radio Zenith. Ad esibirsi sul prestigioso palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele le voci selezionate dal critico musicale Red Ronnie e Grazia Di Michele, famosa cantautrice italiana, autrice di numerosi brani di successo.

Dal 21 al 23 settembre Messina diventerà il centro della musica siciliana. Nel corso della conferenza stampa saranno resi noti i dettagli della manifestazione in programma giovedì 23 settembre al Teatro Vittorio Emanuele. Inoltre l’associazione La Casa del musicista renderà noti i risultati raggiunti nel corso della serata del 5 settembre a Villa Dante.

