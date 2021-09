Ci sono ulteriori indicazioni che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto l’uscita degli iPhone 13 e le relative caratteristiche dei dispositivi ormai prossimi all’esordio sul mercato. Dopo aver analizzato la questione delle colorazioni pronte ad affacciarsi sul mercato, come avete osservato con il nostro articolo del fine settimana, oggi 13 settembre è utile concentrarsi sul tema della memoria. Alcune varianti di questa famiglia, infatti, sono destinate a raggiungere vette non facilmente preventivabili in estate.

Cosa sappiamo sulla memoria degli iPhone 13 prima dell’uscita

Alcune anticipazioni sulla capacità di archiviazione dei nuovi iPhone 13 ci arrivano anche oggi da MacRumors. In particolare, a meno di due giorni dall’evento annuale iPhone di Apple, una fonte autorevole come l’analista Ming-Chi Kuo ha detto la sua per quanto riguarda le capacità previste per la gamma in termini di memoria. Provando a scendere maggiormente in dettagli, la fonte ha menzionato l’esatta ripartizione della capacità di stoccaggio che dovrebbe contraddistinguere la serie in arrivo.

In particolare, dovremmo toccare con mano iPhone 13 mini e iPhone 13 da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Al contempo, qualora abbiate maggiori necessità in termini di memoria, dovrete puntare necessariamente sulla fascia alta di questa serie. Il motivo? A detta dell’analista, i nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max potranno essere acquistati nelle versioni con 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Staremo a vedere se ci saranno novità dell’ultimo minuto prima dell’uscita degli iPhone 13, in relazione alla questione memoria ed altri elementi che andranno a determinare la scheda tecnica dei prodotti. Quali sono le vostre aspettative in merito? Fateci sapere cosa ne pensate e se vi aspettate qualche altro colpo di scena, considerando il fatto che Apple di tanto in tanto ci ha abituati a mosse sorprendenti prima di eventi ufficiali. Del resto, qualche plus extra è necessario per fare la differenza.