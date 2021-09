Luce dei Tuoi Occhi e Anna Tatangelo slittano. La stagione televisiva di Canale5 deve ancora iniziare e già sono in arrivo i primi bocconi amari ai danni dei telespettatori. Proprio qualche ora fa, dopo una serie di promo a rotazione in tv e sui social, la rete ha annunciato che Luce dei Tuoi Occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, non debutterà mercoledì come previsto, ma che slitterà di una settimana.

Un colpo di scena che nessuno si aspettava visto che la rete aveva chiuso in fretta e furia la stagione di Gloria per lanciare la prima fiction della stagione, e ora? I fan, tra mille polemiche, dovranno attendere ancora prima di capire cosa ne sarà della fiction e dei suoi personaggi visto che il debutto è previsto per mercoledì 22 settembre, quindi una settimana dopo quando annunciato.

Ecco l’annuncio ufficiale:

Il risultato di questa rocambolesca giornata è che Luce dei Tuoi Occhi e Anna Tatangelo slittano e, quindi, il pubblico di Canale5 non dovrà fare solo i conti con il ritorno in panchina della coppia Valle-Zeno ma anche della cantante. L’ex di Gigi d’Alessio avrebbe dovuto debuttare il 19 settembre, alla domenica pomeriggio, con il suo nuovo Scene da un Matrimonio ma Mediaset ha deciso di rimandare la messa in onda ad ottobre per confezionare al meglio lo show.

Al posto di Scene da un Matrimonio debutterà quindi Amici 2022. La nuova edizione del talent show di Canale5 previsto già questo sabato, andrà in onda invece da domenica pomeriggio prendendo il posto del programma della Tatangelo e facendo tandem con Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin, lo ricordiamo, da quest’anno raddoppia andando in onda il sabato e la domenica.

Salvo nuovi cambiamenti, al posto di Luce dei Tuoi Occhi mercoledì 15 andrà in onda la replica di un film.