La Vita in DIretta non va in onda oggi, 13 settembre. Sono ore concitate queste in casa Rai e mentre lo stesso Alberto Matano ha taciuto sui social fino all’ultimo momento, c’è chi avanza l’ipotesi che per via dello sciopero indetto oggi, anche la trasmissione pomeridiana della rete ammiraglia possa saltare l’appuntamento con i fan. Chi oggi si è sintonizzato su Rai1 non ha potuto fare a meno di notare che tutti i programmi in diretta annunciati per oggi, non sono andati in onda.

Secondo quanto comunicato dai sindacati sembra che dallo sciopero sia interessato il Centro di Produzione Rai di Roma primariamente una questione di aumento di personale per rispettare i turni contrattuali. Tutti i programmi che non vengono realizzati in questo centro dovrebbero andare regolarmente in onda.

A farne le speso, però, intanto, sono stati i programmi che debuttavano quest’oggi a cominciare da UnoMattina e Agorà che ha lasciato il posto a Geo&Geo sulla Val d’Elsa. Lo stesso è successo a Storie Italiane di Eleonora Daniele che ha lasciato il suo posto ad un best of della scorsa stagione e nel pomeriggio anche a Serena Bortone e alla sua prima di Oggi è un Altro Giorno.

Ciliegina sulla torta sarà proprio il programma condotto da Alberto Matano. Nonostante i suoi annunci social delle scorse ore con tanto di emozione e spoiler sul nuovo studio, La Vita in Diretta non va in onda oggi e quindi, chi voleva gustarsi lo scontro con Barbara d’Urso e la rinnovata versione di Pomeriggio5 dovrà attendere domani.

