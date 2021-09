Sabato scorso 11 settembre, presso lo Stadio Maradona, il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti ha compiuto l’impresa riuscendo a battere in rimonta la Juventus di Massimiliano Allegri con il punteggio di 2-1 (grazie alle reti di Politano e Koulibaly). A destare preoccupazioni, però, è stato l’infortunio subito da capitan Lorenzo Insigne che, al momento della battuta di un calcio d’angolo, ha avvertito dolore nella zona del ginocchio destro e si è accasciato al suolo chiedendo subito il cambio. Era il 73’ quando il ‘Magnifico’ è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco ed a lasciare spazio a Zielinski. La tensione era alle stelle, il volto del numero 24 non lasciava presagire buone notizie e la speranza era quella che non fosse accaduto il peggio, di nuovo.

Al termine del match il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che Insigne è uscito nella ripresa per infortunio riportando un trauma contusivo al ginocchio destro. Vistosa era la fasciatura che lo staff medico aveva applicato all’attaccante intorno al ginocchio, una volta accomodatosi in panchina. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’ sulle condizioni fisiche del campione d’Europa in carica, in mattinata il calciatore si sottoporrà ad esami strumentali per capire con maggior dettaglio l’entità dell’infortunio (potrebbe anche esserci il rischio di saltare la difficile trasferta di Leicester per la prima giornata del girone di Europa League).

Come riporta sempre il quotidiano sportivo, solo il tempo aiuterà a capire fin da questa mattina, e dopo 24 ore di riposo, se Insigne potrà preparare la valigia per la trasferta britannica, ma ovviamente la risposta si saprà in giornata, quando il capitano azzurro concluderà gli esami strumentali. C’è da sottolineare che il dolore è iniziato man mano a scomparire, ma comunque varrà la pena dattendere che gli accertamenti aiutino a scegliere se poter osare oppure farlo riposare. Insigne, come tutti i tifosi, spera di esserci contro il Leicester, ma è anche vero che la quarta giornata di Serie A è contro l’ostica Udinese, match in programma alla Dacia Arena lunedì 20 settembre alle ore 20.45. Anche questa sarà una trasferta abbastanza difficile e che necessita di tutti gli uomini fondamentali, tra cui il capitano.