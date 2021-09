Il finale de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 arriva anche in Italia, in esclusiva su Raiplay: lo streamer della tv pubblica aveva già diffuso i primi sei episodi della seconda stagione lo scorso 14 giugno e ora completa la serie nel suo catalogo con altrettanti episodi inediti, in arrivo martedì 14 settembre.

Il finale de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 è a tutti gli effetti il finale della serie, che è stata cancellata da NBC a sorpresa quest’estate, tra le proteste del pubblico. La commedia musicale che racconta le vicende della giovane Zoey Clarke (Jane Levy), abile programmatrice di San Francisco capace di ascoltare i pensieri delle persone che la circondano attraverso le canzoni, non ha ottenuto il rinnovo per un terzo capitolo, nonostante si fosse distinta come una novità interessante conquistando anche 6 nomination agli Emmy e una vittoria.

Il finale de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 non resterà però aperto ed inconcluso: la serie ha trovato accoglienza presso The Roku Channel, che produrrà e distribuirà un film di Natale concepito come finale della serie. Le riprese di Zoey’s Extraordinary Christmas inizieranno a breve a settembre e l’uscita è prevista nel periodo natalizio. Come per altre serie tv cancellate da emittenti generaliste – si veda il caso di Manifest o Lucifer, altre vittime di NBC poi salvate da Netflix – anche per Lo Straordinario Mondo di Zoey era nata una protesta sui social con l’hashtag dedicato #savezoeysplaylist, che ha contribuito ad attirare un nuovo produttore e distributore fino alla decisione di realizzare un film per un evento speciale.

Intanto dal 14 settembre il finale de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2, trasmesso da NBC la scorsa primavera, sarà disponibile anche in Italia, gratuitamente su Raiplay, piattaforma a cui si accede con una semplice registrazione. I sei episodi che costituiscono la seconda parte della stagione 2 saranno fruibili sia col doppiaggio in italiano che con l’audio originale con sottotitoli.