Il promo di NCIS 19×01 non fa che alimentare le voci di un possibile addio di Mark Harmon alla serie: il protagonista e produttore esecutivo del procedural di lunga data di CBS sarà meno presente nella prossima stagione, al via dal 20 settembre negli Stati Uniti, ma le prime immagini della première di stagione sembrano alludere perfino alla sua potenziale morte.

Il promo di NCIS 19×01 conferma quanto rivelato dalla trama dell’episodio, ovvero che la squadra dell’NCIS finalmente scopre dell’attentato alla barca di Gibbs e si mette sulle sue tracce, temendo però per la sua vita. Sembra difficile che la stagione si apra con la morte di Gibbs, per il solo fatto che sarebbe uno shock per il pubblico perdere il pilastro della serie senza un vero e proprio addio, ma il finale di questo trailer sembra alludere proprio a questa possibilità.

Il promo di NCIS 19×01 termina infatti con Gibbs ferito e sanguinante, che sembra annegare in acqua dopo essere scampato miracolosamente all’esplosione della sua barca: l’ex agente speciale dell’NCIS è rimasto coinvolto nell’attentato ordito dal serial killer su cui stava indagando insieme alla giornalista Marcie Warren (la moglie di Mark Harmon, Pam Dawber, apparirà come guest star anche nella première della stagione 19).

Nel promo di NCIS 19×01, episodio dal titolo Blood in the Water, la squadra arriva sulla scena del crimine chiedendo se ci siano dei sopravvissuti e la risposta è negativa. McGee implora gli agenti sul posto di eseguire le ricerche con la massima urgenza perché Gibbs è molto più che un semplice collega: “Lui è di famiglia“. Altri frammenti del promo mostrano il medico legale Jimmy Palmer preoccupato per la situazione (“Non può finire così“) e la specialista forense Kasie Hines abbracciare McGee al quartier generale dell’NCIS. Inoltre l’agente Torres sembra molto provato dalla mancanza della collega Ellie Bishop (Emily Wickersham ha lasciato la serie al termine della stagione 17), mentre fissa la sua scrivania vuota.

Il promo di NCIS 19×01 anticipa la messa in onda di una première di stagione speciale per la nuova collocazione in palinsesto: per la prima volta la serie va in onda il lunedì su CBS, seguita dal nuovo spin-off NCIS: Hawaii. In Italia la stagione 19 non arriverà prima della prossima primavera su Rai2, dove attualmente sono in onda gli episodi di NCIS 18 ogni venerdì.