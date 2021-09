Continua ad essere una vera chimera la disponibilità PS5 su Mediaworld in questa prima parte di settembre. Sul sito della catena di elettronica non ci sono stati finora nuovi annunci di scorte della console Sony ed è arrivato il momento pure di chiarire se il prodotto tanto ambito può essere o meno ordinato nei negozi del brand con l’autunno alle porte.

In riferimento alla disponibilità di nuove scorte, c’è da dire che non è prevista alcuna flash sale della console nell’immediato o comunque nessuna vendita puntuale è stata programmata e comunicata proprio dalla catena. Quest’ultima ha lasciato intendere in questi giorni che non ci sono scorte del dispositivo ora pronte per l’acquisto. Non appena la situazione si sbloccherà con l’arrivo di nuove unità, queste saranno di certo acquistabili secondo le consuete modalità ossia attraverso lo shop online in giorni e orari definitivi. Converrà sempre tenere d’occhio la pagina Facebook di Mediaworld visto che ogni nuovo appuntamento con lo shopping hi-tech verrà comunicato proprio attraverso questo canale.

Proprio per programmare al meglio la prossima disponibilità PS5 non è possibile prenotare la propria unità presso i negozi fisici della catena? Come visibile anche nel tweet in basso, viene confermato che non c’è alcuna possibilità di accaparrarsi una unità di prodotto con la classica prenotazione presso un punto vendita. L’unica modalità per tentare di ottenere la console resta quella della transazione online. Proprio per questo motivo, come pure consigliato in precedenza, varrà la pena registrarsi all’e-commerce e comunque verificare le informazioni di profilo come quelle relative al pagamento e ancora all’indirizzo di spedizione. Il controllo sarà funzionale per essere tempestivi e dunque subito pronti alla conquista di un’unità di prodotto. La penuria di scorte è destinata a continuare, senza ombra di dubbio, nei prossimi mesi a causa della mancanza di preziose componenti hardware: varrà la pena dunque rassegnarsi.